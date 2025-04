Le nuove regole dei concerti di Albano e Romina: “Spegnete tutto”

Albano e Romina Power stanno per aggiungere un nuovo capitolo al loro sodalizio professionale, iniziato molti anni fa e che è diventato uno dei più amati del panorama musicale italiano. La coppia – legata in passata anche da un rapporto sentimentale – è rimasta oggi in ottimi rapporti nonostante la separazione, e per questo ha continuato a girare i palchi più importanti per portare avanti la propria musica. Del resto, i loro brani più famosi restano delle vere hit anche ora che sono trascorsi molti anni dal loro primo debutto.

I due cantanti stanno per partire presto alla volta della Spagna per delle esibizioni che hanno già registrato un grande numero di prenotazioni. Soltanto ora, loro stessi hanno messo una regola ferrea per i loro concerti. L’annuncio è stato fatto sui profili social ufficiali è ufficiali.

Le date dei concerti di Albano e Romina

Lo storico duo formato da Albano e Romina Power sta per tornare ad esibirsi fuori dall’Italia. I due hanno avuto in passato una storia d’amore, sfociata in matrimonio e da cui sono nati anche i quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Ad un certo punto c’è stata però la separazione, che ha portato entrambi a prendere due strade differenti. Albano ha infatti iniziato una relazione con la sua attuale compagna Loredana Lecciso, mamma dei suoi ultimogeniti Jasmine e Albano Jr.

Sono trascorsi molti anni dalla rottura definitiva dei due ex coniugi, ma oggi sono tornati entrambi in ottimi rapporti e hanno ripreso a cantare insieme, non rinunciando all’amore per la musica che li ha sempre tenuti uniti. In questo 2025, entrambi si esibiranno quindi in concerto si in Austria che in Spagna. Al momento ci sono questi concerti in programma:

4 agosto 2025 a Morbisch am see (Austria)

18 luglio 2025 all’Anfiteatro do Parque de Santa Margarida di A Coruña (Spagna)

24 maggio 2025 al Movistar Arena di Madrid (Spagna)

La nuova regola di Albano e Romina per i loro concerti

Prima della partenza, il cantante pugliese ha messo in chiaro un paio di punti e ha annunciato una regola molto ferrea che è stata messa ai loro concerti. “D‘ora in poi si comunica d’accordo con gli organizzatori che la registrazione integrale dei concerti e la loro diffusione sono severamente vietate. Vi invitiamo a spegnere il cellulare e ad accendere il sogno di vivere pienamente la maglia della musica“. Lo stesso ha inoltre messo in evidenza il fatto che i concerti siano un’opera protetta dal diritto d’autore. “Se c’è un divieto e qualcuno lo infrange” – ha infine concluso lui – “può essere allontanato o essere denunciato per violazione del copyright. Rispetto per gli artisti e per ciò che essi richiedono“. Stop all’utilizzo dei telefono, quindi, durante i concerti di Albano e Romina.