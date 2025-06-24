Le Lunatiche di Radio2: così una semplice richiesta d’aiuto ha riacceso la fiducia nell’essere umano

“È stata una cosa stupenda”: con queste parole semplici ma piene di gratitudine, una fedele ascoltatrice de Le Lunatiche – il celebre programma notturno di Rai Radio2 condotto da Federica Elmi e Jodie Alivernini – ha raccontato una delle serate più emozionanti della sua vita. Tutto è nato da un messaggio, una richiesta d’aiuto lanciata nell’etere e raccolta con sincera generosità.

Non è la prima volta che le due conduttrici si mettono in gioco per i loro ascoltatori, usando la radio per quello che è sempre stata: uno strumento potente, che abbatte le barriere e crea legami autentici. Un mezzo che resiste al tempo, senza fronzoli, che parla alla gente e alla vita vera. Protagonista della recente puntata è Claudia, una donna non vedente, originaria di Roma ma residente a Bologna, che si è rivolta a Le Lunatiche per chiedere se qualcuno potesse accompagnarla a un evento per lei molto speciale: il concerto di Giovanni Allevi alle Terme di Caracalla del 20 giugno scorso. Da sola, non se la sentiva di affrontare quest’esperienza da sogno, a cui però teneva tantissimo.

Quello che è successo dopo ha superato ogni aspettativa: la richiesta di Claudia non solo non è caduta nel vuoto, perché qualcuno ha ascoltato davvero, ma si è trasformata in un messaggio di speranza che va in netto contrasto con quello che si vede oggi intorno a noi.

Una boccata d’ossigeno

C’è da dire che Claudia ha instaurato un bellissimo rapporto con Federica e Jodie, perché già in passato, desiderosa di ritrovare la sua compagna di banco del liceo Visconti di Roma, si era rivolta al programma. In quell’occasione arrivò la chiamata di Angela, che venuta a sapere dell’appello tramite un amico ascoltatore, si mise in contatto con lei. Le due amiche così si ritrovarono dopo circa cinquant’anni.

A rispondere al nuovo appello di Claudia, una donna solare e piena di energia, questa volta, è stato Giuseppe: un ascoltatore, marito e padre, che ha deciso di mettersi a sua disposizione, nonostante per lui Claudia fosse soltanto una perfetta sconosciuta. “Un uomo meraviglioso – racconta in diretta la donna con la voce ancora carica di emozione – che ha una moglie e delle figlie splendide. Sono stati loro a farmi questo bellissimo regalo.”

Non solo Giuseppe si è offerto di accompagnarla al concerto, ma si è presentato a casa sua con un piccolo dono offerto con il cuore: una cassa d’acqua minerale della marca preferita da Claudia, introvabile nella sua città. Potrebbe sembrare una storia come tante ma, in un mondo in cui la gentilezza è un optional e l’individualismo è alla massima potenza, forse certe cose è giusto che non passino inosservate.

“Una boccata d’ossigeno” hanno commentato le conduttrici durante la diretta. “Siamo circondati da notizie drammatiche, femminicidi, violenze, e la paura ci rende tutti più chiusi, più diffidenti. Anche in questo caso, accettare di andare a un concerto con una persona sconosciuta non era affatto scontato.” Il gesto di Giuseppe, la sua spontaneità e quella delicatezza ormai rara nel prendersi cura dell’altro, hanno lasciato il segno. “Il comportamento di Giuseppe – hanno aggiunto – ci dà speranza, ci fa credere che ci siano ancora persone oneste, belle dentro, capaci di compiere azioni sane. Ed è questo che vogliamo raccontare.”

Alla conversazione in diretta si è unito anche Giuseppe, scrivendo un messaggio che ha chiuso il cerchio con semplicità e affetto: “Sei fantastica”, ha detto rivolgendosi a Claudia. E, in fondo, è proprio questo scambio sincero – tra due sconosciuti uniti da un gesto gentile– che rende questa storia speciale: forse un altro modo di vivere, più umano e attento agli altri, è ancora possibile.