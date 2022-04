Le cose che non dico, Giordana Angi: testo, video, significato della canzone

E’ uscito lo scorso 22 aprile 2022, su Youtube e tutte le piattaforme digitali, ‘Le cose che non dico’, il nuovo singolo di Giordana Angi, ex allieva di ‘Amici’.

A seguire, trovate il testo e cliccando, sulla foto in basso, il video con l’audio della canzone.

Le cose che non dico

amarti mi consuma

leggerti le labbra

per capire cosa provi

tenermi tutto dentro

nascondermi allo specchio

sentire la tua voce

che esplode nel mio petto

sentire che diluvia

e fottersene adesso

stare qui è bellissimo

ma non te lo dirò

e guardarti mi ricordano

le cose che non tornano

i pranzi di domenica

ma non te lo dirò

che già mi fa paura l’umore di domani

il suono del telefono

ma non te le dirò

ti penso

ed il mondo fa silenzio

prima di cambiare i piani

dimmi cosa pensi

quando cadi

quando senti le mie mani

ti penso

e non fa male il tempo

prima di salvarmi

dimmi cosa vuoi da te?

Le cose che non dico

per paura di sporcarle

e perdere la voce

e perdere la fame

ho chiuso in gabbia un falco

e ieri nei tuoi occhi

l’ho visto che scappava

ma non te lo dirò

e guardarti mi ricorda

le cose che non tornano

il mare quando nevica

ma non te lo dirò

che sono già cambiata

nei pensieri

già cambiata

io da ieri sto benissimo

ma non te lo dirò

ti penso

ed il mondo fa silenzio

prima di cambiare i piani

dimmi cosa pensi

quando cadi

quando senti le mie mani

ti penso

e non fa male il tempo

prima di salvarmi

dimmi cosa vuoi da te?

da te, da te, da te

prima di salvarmi

dimmi cosa vuoi da te?

le cose che non dico.