Le anticipazioni turche de La Notte nel Cuore: si scopre una verità che cambia il corso delle cose

Anticipazioni turche de La Notte nel Cuore, si scopre una grande verità. Che cosa sta per accadere.Nonostante sia stata messa, momentaneamente, in stand by, per via della canonica pausa estiva, l’amatissima serie turca sta ancora facendo ampiamente parlando di sé. Tanto più che è andata in onda in prime time la domenica sera su Canale

Anticipazioni turche de La Notte nel Cuore, si scopre una grande verità. Che cosa sta per accadere.

Nonostante sia stata messa, momentaneamente, in stand by, per via della canonica pausa estiva, l’amatissima serie turca sta ancora facendo ampiamente parlando di sé. Tanto più che è andata in onda in prime time la domenica sera su Canale 5 fino a pochissimi giorni fa visti i grandi consensi che il pubblico italiano ha dimostrato nei suoi confronti fin dalle sue primissime battute, grazie ai suoi continui intrighi e clamorosi colpi di scena.

Tuttavia Pier Silvio Berlusconi pensando, giustamente, che molti dei telespettatori poi avrebbero rischiato di perdere le nuove puntate della loro soap del cuore perché impegnati con le vacanze, ha deciso di darle uno stop. In ogni caso, niente paura dal momento che La Notte nel Cuore tornerà ben presto a far sognare i suoi estimatori. Difatti i prossimi episodi ricominceranno ad andare in onda, sempre in prime time la domenica sera, a partire dal 21 Settembre 2025. Dunque, dati alla mano, si dovrà scontrare a livello di share con la terza e super attesa terza stagione di Cuori trasmessa in prima visione su Rai 1.

Chiaramente, con il preciso e puntuale obiettivo di ingannare l’attesa, oltre a riguardarsi gratuitamente su Mediaset Infinity le puntate già trasmesse, si può scoprire qualcosa di più di ciò che vedremo prossimamente leggendo con viva attenzione le anticipazioni turche. A questo giro parlano di un’importantissima verità che, indubbiamente, cambierà il corso delle cose.

La Notte nel Cuore, la verità che sconvolgerà tutto quanto

In sostanza a rivelarla sarà il personaggio di Tahsin Nel parlare a cuore aperto con Nuh durante una cena rivelerà di alcuni atteggiamenti violenti che il padre sia di Samet e di Hikmet ha messo in atto nei confronti di sua madre. L’uomo ha abusato di lei per poi licenziarla in tronco e mandarla via. Tahsin farà codesta toccante rivelazione piangendo come un bambino e facendo dunque capire che lui sia nato in seguito a un abuso. “Quell’uomo l’ha licenziata per nascondere il suo peccato“, queste le sue esatte e toccanti parole.

Di riflesso sia Samet che Hikmet sono suoi fratelli. Ovvio che adesso la situazione cambierà e pure di molto. In ogni caso Tahsin non riuscirà e, soprattutto, non vorrà mai considerare tali i suoi fratelli di sangue. Al contrario continuerà a ritenerli i suoi più acerrimi nemici. Dunque fingerà ancora di essere un valente uomo di affari e a fare, come si suol dire, buon viso a cattivo gioco. E farà tutto questo, ancora una volta, per seguire il suo disegno di vendetta contro quella famiglia che tanto male ha fatto a sua madre.