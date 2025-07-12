Lazza, perché è stato travolto dalle polemiche. Il gesto a San Siro che fa discutere

Lo scorso mercoledì 9 luglio, Lazza si è esibito per la prima volta a San Siro, location ambita da diversi giovani artisti. Il concerto, sold out da mesi, si è rivelato uno spettacolo unico e speciale e non solo per i tantissimi fans che sono accorsi a vederlo. Non sono mancate le sorprese e gli ospiti inattesi e Lazza si è rivelato un’artista di talento, preparato e professionale Il cantante ha più volte manifestato la sua gratitudine alla famiglia, che lo ha sostenuto in tutte le sue scelte. Come non ricordare che è alla mamma che ha rivolto il suo primo pensiero dopo aver conquistato il secondo posto a Sanremo 2023: un traguardo inatteso che gli aperto diverse porte.

Cenere, il brano che Lazza ha portato all’Ariston, si è rivelato un successo e ha conquistato i primi posti delle hit, anche per questo che l’artista è stato considerato il vincitore morale della kermesse 2023. A due anni di distanza Lazza è approdato allo stadio milanese, dove ha celebrato la sua carriera con amici e parenti. Una festa della musica organizzata da ogni punto di vista e che ha estasiato i tanti presenti. Sono saliti sul palco il padre, la nonna, la compagna e naturalmente la mamma a cui Lazza è particolarmente legato.

Ed è proprio alla madre che il cantante ha fatto un regalo speciale. Lazza ha organizzato una sorpresa inaspettata per il genitore, e ha fatto un gesto che ha dato vita a diverse polemiche. Seppure animato da buone intenzione l’artista è stata criticato sui social e da una parte della stampa che hanno trovato il suo modo di fare decisamente fuori le righe. Ecco cos’ha fatto il cantante di 100 messaggi.

Lazza le critiche dopo il dono alla madre: “Troppa ostentazione”

In un momento di festa e spettacolo Lazza ha chiamato sul palco la madre a cui ha fatto un regalo inaspettato: le ha donato una Birkin di Hermès davanti ad un milioni di spettatori. La borsa, tra le più costose, è un oggetto molto ambito dalle fashion addicted ed un’icona di lusso. Il gesto di Lazza fatto in pubblico non è stato condiviso da tutti, alcuni lo hanno trovato decisamente fuori luogo.

Un modo per ostentare ricchezza, che ha alimentato anche diverse critiche sui social. Per molti non è stata un’attenzione verso il genitore, ma un mezzo per affermare che lui ce l’ha fatta e che oltre al successo e alla stima dei fan ha anche guadagnato tantissimi soldi. Lazza per ora non ha alimentato la polemica, anzi è contento di aver fatto felice la mamma che sul palco si è mostrata decisamente sorpresa del regalo.

La Birkin alla mamma? Una promessa mantenuta

Dall’altra parte c’è chi trova il gesto di Lazza coerente con la sua musica. Nel brano Re Mida l’artista promette di comprare la it bag al genitore. e non poteva che mantenere quanto ha cantato: “Vieni socia volevo farti vedere che meraviglia. Questo è merito tuo e anche se un giorno sì ci scorniamo e pure l’altro, mi sembra giusto ringraziarti. Il regalo non è niente rispetto a quello che ha sopportato in questi trent’anni”.

Ha dichiarato l’artista chiamando la mamma sul palco. Ma quanto costa la Birkin di Hermes? Il prezzo varia a seconda dei modelli in commercio e va dai 7000 euro fino alle centinaia di migliaia di euro. Anche acquistarla non è facile, c’è infatti una lunga lista d’attesa, il che conferma il prestigio della griffe che amata in tutto il mondo.