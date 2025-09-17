Laura Pausini svela il cambiamento: “Così ho perso peso (e non c’entrano solo i carboidrati)”. La dieta della cantante

Laura Pausini, una delle cantanti italiane più amate a livello internazionale, sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, non solo professionali, ma anche personali. La sua vita sembra seguire una nuova direzione, all’insegna del benessere fisico e mentale, che riflette il suo impegno per un cambiamento profondo, sia esteriore che interiore.

La cantante, recentemente tornata con il nuovo singolo “La mia storia tra le dita” e l’annuncio del prossimo tour, ha deciso di aprirsi con i suoi fan, raccontando il percorso che l’ha portata a perdere peso e a sentirsi fisicamente più forte che mai.

Il cambiamento fisico di Laura Pausini

In un’intervista a 7, inserto del Corriere della Sera, Laura Pausini ha rivelato i dettagli del suo nuovo stile di vita, partendo dalla sua forma fisica. “Sono dimagrita”, ha dichiarato con sincerità. La decisione di intraprendere un percorso di dimagrimento è nata durante l’ultimo tour, quando la cantante ha iniziato a sentirsi sempre più motivata a prendersi cura di sé. “Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte”, ha spiegato. Una sensazione che ha arricchito la sua esperienza professionale, facendola sentire pronta ad affrontare sfide nuove con maggiore energia.

Laura ha condiviso anche la sua evoluzione rispetto alle diete, ammettendo che, in passato, come molte persone, si era affidata a soluzioni fai-da-te. “Da adolescente, come tutte, ho seguito le diete fai-da-te“, ha raccontato. Tuttavia, con il tempo ha imparato una lezione fondamentale: per risultati duraturi e per una vita sana è essenziale affidarsi a medici e professionisti. “Ho capito che bisogna affidarsi ai medici”, ha aggiunto, evidenziando la centralità di un approccio professionale, che non solo le ha permesso di raggiungere il suo obiettivo, ma le ha anche insegnato a essere consapevole delle proprie esigenze.

L’aspetto fisico non è l’unico cambiamento che Pausini ha abbracciato nella sua vita. L’allenamento fisico è diventato una parte fondamentale della sua routine. “Ora mi alleno tre volte a settimana”, ha dichiarato, parlando della sua nuova abitudine. Le sue sessioni di allenamento alternano esercizi aerobici a sedute di allungamento, un mix che ha scelto per rafforzare il suo corpo e migliorare la sua flessibilità. “Sentirmi fisicamente più forte è stato il primo passo per aumentare la mia energia e il mio benessere”, ha aggiunto, concludendo che una combinazione di attività fisica e attenzione alla salute è essenziale per un equilibrio a lungo termine.

Oltre a modificare il suo rapporto con il cibo e l’attività fisica, Laura Pausini ha parlato anche di un altro cambiamento fondamentale: quello psicologico. La cantante ha affermato di aver capito che, per vivere una vita sana, è altrettanto importante “eliminare le persone false”, oltre ai carboidrati. Questo messaggio di crescita interiore riflette la sua consapevolezza che il benessere non dipende solo dalla forma fisica, ma anche dalla qualità delle relazioni interpersonali e dall’autenticità che ci circonda. Pausini ha sempre avuto un rapporto di grande sincerità con i suoi fan, non nascondendo né i suoi difetti né le sue insicurezze. “L’unico posto dove non ho paura è il palco”, ha confidato, dove si sente libera di esprimere se stessa, nonostante l’insicurezza che a volte prova nella vita quotidiana.