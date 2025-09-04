Laura Pausini ricorda Giorgio Armani: le parole della cantante e l’ultimo ricordo su Instagram

Il mondo della moda e dello spettacolo piange Giorgio Armani, icona assoluta dello stile italiano, scomparso nelle scorse ore. Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello di Laura Pausini, che ha voluto ricordare lo stilista con un post toccante pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnato da una foto che li ritrae insieme.

Il messaggio di addio di Laura Pausini

La cantante romagnola, che con Armani ha condiviso momenti indimenticabili della sua carriera, ha scelto parole semplici ma cariche di affetto e gratitudine: “È stato un onore conoscere un Re. Ciò che mi hai insegnato e donato è un valore aggiunto inestimabile in questo disordine. Buon viaggio caro Giorgio. Con infinito amore, Laura”.

Un tributo che va oltre il legame professionale, raccontando il rispetto umano e personale che Pausini ha sempre nutrito nei confronti dello stilista. Armani non è stato solo un punto di riferimento per il mondo della moda, ma anche un amico e un mentore per molti artisti italiani e internazionali che, nel corso degli anni, hanno scelto di indossare le sue creazioni sui palchi e nei momenti più importanti della loro carriera.

Pausini ha voluto estendere il suo abbraccio anche ai familiari e ai collaboratori più vicini allo stilista, citandoli uno ad uno nel messaggio: “Un abbraccio a Sergio, Roberta, Silvana, Rosanna, Andrea, Paul, Stella, Lorena e tutta la sua grande famiglia e il suo gentilissimo staff”. Un gesto che testimonia la profonda vicinanza emotiva dell’artista non solo a Giorgio Armani, ma anche a chi ha condiviso con lui un lungo percorso di vita e di lavoro.

Un legame professionale e di amicizia profondo

Il rapporto tra Armani e Laura Pausini è stato, negli anni, particolarmente intenso: la cantante ha spesso scelto abiti firmati dallo stilista per eventi internazionali, tour e premiazioni, diventando una delle interpreti più autentiche dell’eleganza sobria e raffinata che ha reso celebre il marchio in tutto il mondo.

Il post della cantante ha subito raccolto migliaia di commenti e condivisioni, a dimostrazione di quanto Armani fosse una figura amata e rispettata ben oltre i confini del fashion system. Le sue creazioni hanno vestito star del cinema, della musica e dello sport, ma soprattutto hanno incarnato per decenni l’essenza del Made in Italy, portando l’eleganza italiana su tutte le passerelle del pianeta.

Con il suo messaggio, Laura Pausini non solo ha reso omaggio a un maestro della moda, ma ha anche sottolineato il valore umano che Armani ha saputo trasmettere a chi lo ha conosciuto da vicino. Un ricordo che resterà indelebile, come lo stile senza tempo che il “Re Giorgio” ha lasciato al mondo.