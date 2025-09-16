Laura Pausini, il retroscena sulla figlia: “Con i social è arrivata la decisione drastica”

La cantante ha spiegato cosa ha deciso di fare per la figlia, il racconto sulla decisione inaspettata che si è sentita di prendere

Laura Pausini è una madre molto attenta, la figlia Paola ha dodici anni e lei e il compagno, Paolo Carta, hanno stabilito una regola che al giorno d’oggi potrebbe sembrare piuttosto insolita. In una intervista al Corriere della Sera ha parlato della decisione drastica che hanno preso in veste di genitori per il bene della loro figlia.

Proprio mentre in Italia il divieto di utilizzo di cellulari a scuola – che era previsto fino alla scuola media – è stato esteso anche alla secondaria di secondo grado, la Pausini ha spiegato come vive lei il rapporto della figlia con la tecnologia e proprio su questo, ha spiegato la decisione dura presa nei confronti di Paola.

Laura Pausini, cosa ha deciso per la figlia e l’uso dei social: il racconto

Al quotidiano di via Solferino la famosa cantante ha raccontato che tipo di madre è e ha spiegato cosa hanno deciso con il marito per l’uso del cellulare. Lo smartphone è ormai uno strumento che fa sempre più parte delle vite dei ragazzi e anche dei bambini e proprio sull’utilizzo o meno di un simile device da parte dei più piccoli, si è discusso tanto.

Come capita spesso, soprattutto quando i temi sono così caldi, la platea dei genitori è divisa tra chi non ritiene negativo l’uso dei cellulari da parte dei figli e chi invece fa di tutto per ridurre al minimo il suo utilizzo. Ebbene Laura Pausini pare proprio che faccia parte di quest’ultima categoria, al Corriere della Sera ha raccontato che il primo telefono che ha avuto la figlia, serviva solo a telefonare i genitori. In un secondo momento con il marito hanno deciso di dare alla figlia un vecchio smartphone, dunque nessun nuovo cellulare di ultima generazione, vietandole però l’utilizzo dei social.

La figlia della Pausini, però, secondo quanto sua madre ha raccontato al Corriere, nonostante il divieto si sarebbe aperta un profilo Instagram e quando la madre l’ha scoperto, le ha sequestrato il cellulare. “(…) Ma lei ha aperto da sola un profilo Instagram. Io che sono un po’ mia mamma, le ho ritirato il telefono (…)“. La cantante ha poi raccontato che dopo una settimana di punizione è passata alla prima concessione, consentendole di usarlo solo dalle 18 alle 20 e poi il marito le ha dato il permesso per poterlo usare la sera e telefonare la sua migliore amica che vive a New York.

A breve anche la figlia di Laura Pausini riprenderà la scuola e la cantante si è detta molto contenta, non vede l’ora che Paola riprenda a fare le tante attività extrascolastiche che la tengono lontana dagli schermi. La Pausini sa bene come le generazioni di oggi siano più avanti rispetto alle stesse degli anni passati. “(…) In generale la sua generazione è così, vanno veloci, poi lei è andata a scuola in quattro nazioni, in quattro lingue diverse, è molto indipendente (…)“.

Laura Pausini ha poi ricordato i suoi anni scolastici, raccontando che era più brava nelle materie umanistiche, ha spiegato che le sarebbe piaciuto studiare all’Accademia delle Belle Arti, ma poi arrivò il Festival di Sanremo e il successo inaspettato. Sulla figlia, ha spiegato che lei e il marito la controllano e le piacerebbe che fosse lei a farle domande per conoscere qualcosa, anche se sa come i ragazzi a quest’età apprendano molto da internet.