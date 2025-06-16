Laura Pausini: età, matrimonio a sorpresa, la dieta, figlia Paola. Carriera e vita privata della cantante

Laura Pausini è tra artiste italiane di maggiore successo. Sin da piccola ha dimostrato di avere talento e grazie al padre che lavorava nei piano bar ha cominciato ad esibirsi in pubblico. Poi ha partecipato nella sezione giovani del Festival di Sanremo 1993 dove ha conquistato la vittoria con il brano La Solitudine che le ha aperto le porte del mondo della musica. Da quel momento la sua carriera è stata in ascesa e oltre ha conquistare i primi posti delle hit italiane si è affermata in tutto il mondo, in particolare nei paesi latino americani.

Oggi Laura ha alle spalle ben 30 anni di carriera, ha vinto diversi Grammy Award ed è arrivata anche alle nomination agli Oscar e ai Davide di Donatello: obiettivi che non pensava di poter raggiungere. Nonostante l’affermazione Laura è rimasta una ragazza semplice e spesso torna nella città dov’è nata per stare con la sua famiglia. Anche se trascorre molto tempo negli Stati Uniti, l’Italia resta la sua casa. Il suo Laura 30 World Tour, in onda, Canale 5, è un docu- concerto che narra il suo percorso artistico: passato, presente e futuro di una dell’artiste più amate del panorama musicale italiano.

Nello show la cantante emiliano si racconta in modo intimo, usando un linguaggio anche adatto per la rete. Ripercorre le tappe della sua carriera e coinvolge in modo attivo tutti i suoi fans. Laura è oggi un fiume piena, avverte l’affetto del pubblico e guarda avanti in modo positivo. Il Laura Pausini World Tour 2023 2024 ha raggiunto diverse città del mondo: sono stati 70 i concerti realizzati e tutti sold out. Spettacoli unici dove la Pausini si è distinta con il suo stile dinamico, vivace e coinvolgente.

Laura Pausini, vita privata: marito e figlia

Laura Pausini è legata da diversi anni a Paolo Carta, musicista affermato che ha lavorato con artisti di spessore. I due sono genitori di Paola nata nel 2013 e si sono sposati solo nel 2023. Non avevano fretta di dire si, ma alla fine hanno ceduto alle nozze: è stato un evento inaspettato che ha sorpreso i fans: una cerimonia intima e composta. Del resto la Pausini non ha mai amato il gossip e difficilmente è finita al centro della cronaca rosa.

Oggi la figlia è una giovane adolescente, quando può segue la mamma in tour e le due hanno un rapporto davvero speciale. In molti hanno notato che la cantante negli ultimi tempi ha perso ben 16 chili. Laura ha rivelato di aver seguito un apposito programma alimentare: la dieta SDM, ideata dal professor Blackburn dell’Università di Harvard. Oggi si sente bene, ha imparato a mangiare e ha recuperato una forma fisica al top.

Laura Pausini: “Non mi sento all’altezza della mia carriera”

Recentemente Laura Pausini ha rivelato di aver vissuto dei momenti di fragilità legati al suo lavoro. Ha compreso che il mercato musicale stava cambiando e, anche se i suoi fans l’hanno sempre sostenuta, ha temuto di non essere all’altezza della rivoluzione che ha travolto la musica negli ultimi anni.

“Viviamo in un momento in cui non è più importante distinguersi dal gruppo. Ci siamo omologati, non perché condividiamo gli stessi valori ma perché abbiamo paura di essere esclusi. Mi sono chiesta: “Come sopravvivo a questa realtà? Cosa faccio adesso?”. Io vivo in maniera molto drammatica i cambiamenti. Ma volevo e dovevo capire come affrontare questo stato d’animo.” Ha dichiarato a Vanity Fair.

Laura si è poi definita una persona molto esigente e questo spesso non l’ha fatta stare bene: “Dentro di me non mi sento all’altezza della mia carriera. Mi piace essere semplice e normale ma la mia carriera non lo è e bilanciare le cose è complicato. Penso sempre di non essere abbastanza, sono molto esigente.”