Laura Pausini: età, marito e figli, dove vive, studi, canzoni e carriera

Solare, spontanea, talentuosa, con una voce che incanta. E soprattutto, autentica. È il ritratto di una cantante che è entrata nella storia della musica italiana, conquistando anche il pubblico estero: Laura Pausini.

Nata a Faenza il 16 maggio 1974, Laura ha 50 anni e la sua è una carriera brillante, di grande successo. La voce di Pausini è potente, e il suo timbro inconfondibile. Ascoltandola solo pronunciare alcune strofe, è facile intuire che si tratti di lei.

La sua estensione vocale e l’emozione che traspare dai suoi brani, hanno fatto sì che in Italia e all’estero, fosse molto amata. Laura ha cantato, infatti, non solo in italiano, ma anche in spagnolo, inglese, francese, portoghese. È molto nota, in particolare, in Sudamerica.

La carriera di Laura Pausini ha inizio nel 1993, quando conquista il primo posto al Festival di Sanremo tra le nuove proposte, con il brano, La Solitudine. L’anno successivo, Laura torna sul palco dell’Ariston e incanta con Strani amori. Nel 1994, si posiziona come la cantante che ha venduto più dischi, tra quelli del Festival.

Ma è da lì in poi che ha inizio un vero e proprio exploit per la cantante, che con la sua voce e le sue canzoni orecchiabili, negli anni a seguire conquista l’Europa, l’America del Nord e del Sud, e ottenendo un successo incredibile che prosegue ai giorni nostri.

Pausini vanta duetti con artisti internazionali di alto calibro come Phil Collins, Michael Jackson, Miguel Bosé, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Michael Bublé, Ray Charles, James Blunt, Marc Anthony, Luis Fonsi, Lara Fabian, per citarne alcuni.

Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Grammy Awards, Latin Grammy Awards. Nel 2021, la sua canzone Io sì, colonna sonora della pellicola La vita davanti a sé, le è valso un Golden Globe, un Satellite Award, un Nastro d’argento.

Pausini ha venduto oltre 70 milioni di dischi a livello globale, e ottenuto 226 dischi di platino.

Canzoni più famose di Laura Pausini

Tra le canzoni più note del suo repertorio ci sono La Solitudine, Strani amori, Ascolta il tuo cuore, Tra te e il mare, Resta in ascolto, Incancellabile, Un’emergenza d’amore, Vivimi, Come se non fosse stato mai amore, Il mio sbaglio più grande, Invece no.

Laura Pausini, vita privata della nota cantante

L’amore della vita, Laura Pausini l’ha trovato in quello che oggi è suo marito, ossia Paolo Carta, musicista che, nel corso della sua carriera, ha collaborato Adriano Celentano, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Whitney Houston, Gloria Gaynor, per citarne alcuni.

La loro conoscenza è nata come un sodalizio artistico che poi si è trasformato in amore. Peraltro, tuttora la coppia prosegue nel proprio lavoro insieme. Paolo Carta, all’epoca in cui aveva conosciuto la cantante, era già stato sposato.

E proprio su questo tema, Pausini si era espressa in un’intervista di un po’ di tempo fa a Io Donna, in cui aveva detto:«Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore.

Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro».

Dalla loro relazione è nata Paola, nel 2013, che oggi ha 12 anni. Paolo Carta e Laura Pausini si sono sposati a Solarolo (Ravenna), nel 2023. Attualmente, la cantante vive a Roma con il marito e la figlia.

Laura Pausini racconta della sua dieta e di come ha perso peso

Durante le scorse festività di Pasqua, la cantante si è concessa una vacanza ai Caraibi e la foto che postato sui social, in merito a questi giorni spensierati, ha catturato l’attenzione dei fan, per un motivo, in particolare.

Laura è apparsa molto serena e davvero molto in forma. I fan le hanno fatto molte domande su quale fosse il segreto della sua perdita di peso, e Laura, che è nota per essere spontanea e sincera, ha raccontato di aver cominciato un percorso dietetico un anno fa.

«Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente.

Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori», ha detto la cantante.