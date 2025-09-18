Laura Pausini e lo scontro con Gianluca Grignani: il litigio, le tensioni sui social, Matteo Bocelli. Tutta la verità dietro la cover “La mia storia tra le dita”

Laura Pausini e lo scontro con Gianluca Grignani: il botta e risposta social, il litigio e il coinvolgimento di Matteo Bocelli. Tutta la verità sulla cover.

Il debutto d’ Io canto 2, nuovo disco di cover di Laura Pausini, a cui farà seguito un tour mondiale che debutterà a Marzo, è stato preceduto da una serie di polemiche. La cantante emiliana ha infatti anticipato l’uscita del disco annunciando la cover de La mia storia tra le dita, canzone che ha già cantato in passato e che oggi ha rivisitato. Il brano è stato interpretato in ben 4 lingue (italiano, spagnolo, portoghese e francese) ed è rappresentativo del neo lavoro di Laura Pausini.

La mia storia tra le dita è un successo di Gianluca Grignani, che si è risentito quando ha saputo che la cantante de La Solitudine aveva inserito il suo brano nel nuovo disco senza citarlo. Il cantante ha infatti commentato il post dove Laura annunciava l’uscita del singolo. Grignani non solo ha sottolineato la sua posizione, facendo per altro i suoi migliori auguri alla collega, ma ha voluto rivelare che la Pausini ha deliberatamente cancellato il suo commento: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover, di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (“La mia storia tra le dita” e “Mi Historia entre tus dedos”…).

Ci tenevo a ricordarlo… lo, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, ma soprattutto a te. Ti abbraccio” Grignani ha poi precisato: “Il testo che vedrete nella storia successiva, è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amicaLaura Pausini, dove annuncia l’uscita del “suo nuovo singolo”. Purtroppo tale commento mi è stato ripetutamente cancellato.” Commento a cui ha fatto seguito la risposta della cantante che tuttavia non ha accennato al commento cancellato.

Laura Pausini, la risposta social a Grignani

La Pausini ha ribadito l’affetto e la stima che prova per Grignani e quanto ama alcuni suoi pezzi, ha poi spiegato di non averlo avvertito dei suoi piani in quanto il debutto era legato ad un apposito progetto: “Sai anche che quando si lancia un nuovo progetto ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo, la mia inizia con l’annuncio di oggi e uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà.

Tutti sanno che “La Mia Storia Tra Le Dita” è tua... Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me.” Il dissing tra i due ha dato vita a diverse polemiche anche perché si è inserito in un contesto dov’è stato coinvolto anche Matteo Bocelli. Il giovane artista ha infatti cantato La mia storia tra le dita con Grignani per l’uscita del suo album. Una situazione non facile che in modo involontario ha travolto le parti in causa.

Matteo Bocelli: “Non ne sapevo nulla”

Nel nuovo disco di Matteo Bocelli ci sono due cover: Caruso e La mia storia tra le dita. Due brani a cui il giovane artista è particolarmente legato. Involontariamente Matteo è stato travolto dal dissing nato tra Laura Pausini e Grignani, visto che subito dopo l’annuncio della cantante è emerso che anche lui aveva inserito nel suo disco la stessa cover.

In una recente intervista il figlio di Andrea Bocelli ha affermato che non era a conoscenza dei progetti della collega e ha speso nei suoi confronti parole d’affetto: “Non ne sapevo nulla e mi è dispiaciuto, perché considero Laura di famiglia. Le avevo proposto anche un duetto, ma non si è concretizzato. Vedremo in futuro.