Laura Pausini addolorata per la morte di Baudo: il lungo messaggio di addio

Laura Pausini ha pubblicato un post dedicato al compianto Pippo Baudo, venuto a mancare all’età di 89 anni dopo un ricovero presso l’Ospedale di Roma. Con la sua morte è andata via una parte fondamentale di televisione italiana, colui che ha visto nascere e crescere il palinsesto Rai. Tra i tanti personaggi affezionati al presentatore c’è anche Laura Pausini, la cantante che è stata “lanciata” da Baudo durante il Festival di Sanremo nella categoria Giovani.

Il messaggio di Pausini per la morte di Baudo

Laura Pausini ha pubblicato una foto con il conduttore e ha scritto un messaggio commovente per Pippo Baudo, il conduttore venuto a mancare in queste ore all’età di 89 anni. “Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio” – ha infatti scritto lei – “Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai”.

E ancora: “È diventato un mio famigliare. Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo. Pippo GRAZIE. Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan. È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima. Riposa in Pace.…Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene. Un abbraccio alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato”.