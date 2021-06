Latte+ è un brano presente nell’ultimo album di inediti pubblicato da Achille Lauro, intitolato “Lauro“.

Il brano segue il filone di Maleducata, ricostruendo un immaginario visivo cinematografico, del quale riporta l’estetica e non la morale. Il brano è l’inno di una generazione fuori controllo, che non trova risposte nella violenza bensì nel desiderio di voler essere di più, di volersi superare, di raggiungere l’obiettivo velocemente e bene. È assurdità, ma non danno. è adrenalina, energia, tensione costante.

Achille Lauro è ospite dell’ultima puntata di Domenica In in onda domenica 27 giugno. E per l’occasione, secondo le indiscrezioni, canterà proprio questo pezzo tratto dal disco.

A seguire potete ascoltare la canzone di Achille Lauro e leggere il testo:

Mi sto vendendo, ma

Come fossi un cosa, ah

Una bambola cattiva

Ma vestita di rosa, eh

E ci buttiamo al cesso

O dall’Excelsior

È anche lo stesso, ma eh

A noi serve di più

Eh, oh, sì

Di più

Potrei chiamarlo sesso, ma

Siamo molti di più, uh, ah (Dammi di più)

Tu chiamalo eccesso, ma

Forse è più Latte+ (Latte+)

Noi che giochiamo a farlo

È uno scandalo, è panico, è quello che vuoi

È di più

A me serve di più (Oh, no, dammi di più)

Ma a me serve di più (Latte+)

Oh, sì, eh

La, la, la, la-la-la

Uh, la, la, la, la-la-la (Oh, God, uh, ah, sì)

La, la, la, la-la-la (Ah)

Uh, la, la, la, Latte+

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

Uh, la, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

Uh, la, la, la, Lattepiù

Che film ci stiamo facendo, ma

Voglio vedere di più, eh, ah

Che fine stiamo facendo, ma

Posso fare di più, uh (Sì posso fare di più)

Tu volevi sposarlo

Io ti riempio di soldi e ti mangio, oh, mh

Come un tiramisù, mwah, eh

Baby, tirami su

Potrei chiamarlo sbando, ma

È solo un fuori menù

È un cavallo pazzo

Come ‘sta gioventù

Ci metto un milione d’euro

Su Varenne, su noi che moriamo presto

Ma è lo stesso

A noi serve di più (Oh, no, dammi di più)

A me serve di più (Latte+)

Oh, sì, yeah

La, la, la, Latte+

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

Eh, la, la, la, Latte+, uh

Siamo Nazz con gli strass, con i pantaloni a zampa

Siamo Prince, siamo Britney, rasati come i punk, ah

Siamo Spoon, siamo Spike, siamo icone come Spice Girls

Siamo smooth, siamo bad, siamo Thriller come Michael

Ma a me serve di più

La, la, la, Latte+ (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

Eh, la, la, la, Latte+