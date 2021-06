John Mayer ha rilasciato il nuovo brano “Last Train Home“. La traccia apparirà nel suo ottavo album in studio, Sob Rock, in uscita il 16 luglio.

La canzone, come la nostalgica copertina dell’album, ha un’atmosfera anni Ottanta, così come il video di accompagnamento. La clip diretta da Cameron Duddy e Harper Smith trova Mayer e la sua band che registrano la loro esibizione dal vivo del figlio, con un cameo di Maren Morris.

“Se vuoi conoscermi, allora devi conoscermi fino in fondo/E se mi farai del male, allora devi tenermi accanto a te”, canta. “Non importa come tu faccia, le cose vanno male/Ho messo il mio cuore dove non gli appartiene/Quindi se vieni con me, fammelo sapere/Forse sei l’ultimo treno/Forse sei l’ultimo treno a casa.”

Il brano è un appello, una sorta di ultimo richiamo per chi è disposto a condividere e accettare tutte le sue sfumature. Un ultimo treno, un’ultima possibilità.

Sob Rock è il primo album in studio da The Search for Everything del 2017. Dal 2015 è membro del gruppo dei Grateful Dead Dead & Company. La band si imbarcherà in un tour nordamericano che inizierà il 16 agosto a Raleigh, nella Carolina del Nord, al Coastal Credit Union Music Park. Riprenderanno anche la loro residenza annuale Playing in the Sand nel gennaio 2022, esibendosi per tre sere al Riviera Cancun in Messico.

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione del pezzo.

[Verse 1]

And if you wanna roll me

Then you gotta roll me all night long

And if you wanna use me

Then you gotta use me till I’m gone

[Chorus]

I’m not a fallen angel, I just fell behind

I’m out of luck and I’m out of time

If you don’t wanna love me, let me go

I’m runnin’ for the last train

I’m runnin’ for the last train home

[Verse 2]

If you wanna know me

Then you gotta know me through and through

(Da-da-da, da-da-da

Da-da-da, da-da-da)

And if you’re gonna hurt me

Then you gotta hold me next to you

(Da-da-da, da-da-da

Da-da-da, da-da-da)

[Chorus]

No matter how you work it, things go wrong

I put my heart where it don’t belong

So if you’re comin’ with me, let me know

Maybe you’re the last train

Maybe you’re the last train home

[Outro]

I’m on the last train runnin’

I’m on the last train runnin’

And I surrender, and I surrender

I’m on the last train runnin’

I’m on the last train runnin’

And I surrender, and I surrender

I’m on the last train runnin’

I’m on the last train runnin’

And I surrender, and I surrender

I’m on the last train runnin’

I’m on the last train runnin’

And I surrender, and I surrender

Oh-yeah

Oh-uh-uh-uh

E se vuoi farmi rotolare

Allora devi farmi rotolare tutta la notte

E se vuoi usarmi

Allora devi usarmi finché non me ne sarò andato

Non sono un angelo caduto, sono solo rimasto indietro

Sono sfortunato e sono fuori tempo

Se non vuoi amarmi, lasciami andare

Sto correndo per l’ultimo treno

Sto correndo per l’ultimo treno verso casa

Se vuoi conoscermi

Allora devi conoscermi fino in fondo

(Da-da-da, da-da-da

Da-da-da, da-da-da)

E se mi farai del male

Allora devi tenermi accanto a te

(Da-da-da, da-da-da

Da-da-da, da-da-da)

Non importa come tu faccia, le cose vanno male

Ho messo il mio cuore dove non gli appartiene

Quindi se vieni con me, fammi sapere

Forse sei l’ultimo treno

Forse sei l’ultimo treno verso casa

Sono sull’ultimo treno in corsa

Sono sull’ultimo treno in corsa

E mi arrendo, e mi arrendo

Sono sull’ultimo treno in corsa

Sono sull’ultimo treno in corsa

E mi arrendo, e mi arrendo

Sono sull’ultimo treno in corsa

Sono sull’ultimo treno in corsa

E mi arrendo, e mi arrendo

Sono sull’ultimo treno in corsa

Sono sull’ultimo treno in corsa

E mi arrendo, e mi arrendo

O si

Oh-uh-uh-uh