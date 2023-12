Last Christmas riesce a conquistare la prima posizione della classifica del Regno Unito, a quasi 40 anni dall’uscita, per Natale 2023

Sembra incredibile ma dopo quasi 40 anni, finalmente Last Christmas dei Wham! ha conquistato la numero uno della classifica del Regno Unito, come apparso in un post sui social media condiviso sia dagli Wham! che dal sito delle classifiche ufficiali Uk, Ridgeley è stato visto reagire alla notizia, dicendo in un video:

“George sarebbe fuori di sé dalla gioia, dopo tutti questi anni, per aver raggiunto finalmente la prima posizione a Natale!”

Andrew Ridgeley ha anche spiegato come l’amico e collega, scomparso nel 2016, aveva pensato al pezzo proprio con l’intenzione di conquistare la vetta della classifica.

“Last Christmas” è stato originariamente pubblicato dagli Wham! nel dicembre del 1984. All’epoca, trascorse cinque settimane consecutive al secondo posto nella UK Singles Chart. Da allora la canzone è stata interpretata da molti artisti, tra cui Taylor Swift, Ariana Grande, Jimmy Eat World e i Backstreet Boys.

Andrew Ridgeley è il membro sopravvissuto degli Wham!, dopo che Michael morì il 25 dicembre 2016.

Last Christmas, la storia della canzone dei Wham!

A raccontare come è nata la canzone ci ha pensato proprio Andrew Ridgeley. La hit, finalmente quest’anno in testa alle classifiche, è nato nella camera da letto d’infanzia di George dopo che il cantante era tornato a visitare la casa dei suoi genitori, insieme proprio ad Andrew.

“Avevamo mangiato qualcosa ed eravamo seduti insieme a rilassarci con la televisione accesa in sottofondo quando, quasi inosservato, George scomparve al piano di sopra per circa un’ora. Quando tornò giù, era tale era la sua eccitazione, era come se avesse scoperto l’oro che, in un certo senso, aveva. Mi ha suonato l’introduzione e la melodia seducente e malinconica del ritornello di Last Christmas. È stato un momento di meraviglia”

La canzone fu poi registrata durante l’estate del 1984, con George che decorava lo studio con accessori natalizi per portare vibrazioni festive durante l’incisione del brano, per entrare nella perfetta atmosfera.