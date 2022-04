L’amore, Sonohra: testo, video ufficiale 3.0, significato della canzone

A distanza di diversi anni dalla loro partecipazione al ‘Festival di Sanremo’, i Sonohra tornano sulle scene musicali con una nuova versione del pezzo che li ha fatti conoscere dal grande pubblico, ‘L’amore’.

Il prossimo 27 maggio 2022, uscirà, Saifam Music, ‘Liberi da sempre 3.0’ (disponibile in tutti i Digital Store e fisicamente in versione CD e Vinile), il remake dell’originale ‘Liberi Da Sempre’. Tutti gli 11 brani dell’album sono stati registrati nuovamente, mantenendo le stesure e gli arrangiamenti originali e la stessa tracklist. Al progetto sono stati aggiunti 3 nuovi inediti, ‘Cosmopolitan’, ‘La sottile differenza’ e ‘Fino a farmi male’.

‘Liberi da sempre 3.0’ sarà accompagnato da un tour omonimo partito con la prima data sold out al Legend di Milano l’8 aprile per poi proseguire per tutta l’estate ed il prossimo inverno.

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto il video ufficiale.

Guardo il cielo

e non vedo altro colore

Solo grigio piombo

che mi spegne il sole

L’unica certezza

è gli occhi che io ho di te

Due fotografie è tutto ciò che rimane

Sul mio letto il vento le fa volare

La distanza che ci divide

fa male anche a me

Se non vai via, l’amore è qui

Sei un viaggio che

non ha né meta né destinazione

Sei la terra di mezzo

dove ho lasciato il mio cuore, è così

Sono solo anch’io

Come vivi tu

Cerco come te

L’amore

Quel che so di te

è soltanto il tuo nome

La tua voce suona in questa canzone

Musica e parole emozioni

che scrivo di noi

Se non vai via, il mondo è qui

Sei un viaggio che non ha

né meta né destinazione

Sei la terra di mezzo

dove ho lasciato il mio cuore, è così

Sono solo anch’io

Come vivi tu

Cerco come te

L’amore

L’amore

E cambia il cielo, i tuoi occhi no

Come vetro è l’amore che sei

Sei un viaggio che

non ha né meta né destinazione

Sei la terra di mezzo

dove ho lasciato il mio cuore, è così

Sono solo anch’io

Come vivi tu

Cerco come te

L’amore.