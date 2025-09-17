Lady Gaga, “The Dead Dance” entra nella Hot 100: primo poker di Top 40 dal 2013

Lady Gaga torna in classifica con “The Dead Dance”, nuovo singolo incluso nella versione deluxe di “Mayhem” e nella colonna sonora di “Wednesday”. Il brano debutta alla n.40 della Billboard Hot 100 con 8,7 milioni di stream, 7,8 milioni di audience radio e 5.000 copie vendute negli USA nella settimana.

The Dead Dance è il quarto Top 40 estratto da “Mayhem”, un traguardo che per Gaga non si verificava dal 2013 con la pubblicazione di “Artpop”. La spinta arriva anche dalla recente, spettacolare, performance ai VMA di MTV e all’evento “Graveyard Gala” di Netflix/Spotify che a fine agosto ha aperto la seconda stagione della serie TV Netflix che si sta già rivelando un grandissimo successo.

Lady Gaga, debutto in classifica e numeri

Non solo. Il balletto di The Dead Dance è ovviamente diventato virale sui social, in particolare su Tik Tok, altro elemento che ha portato la superstar pesantemente nella Billboard Hot 100 per la suo 29esima volta in carriera, anche se non si tratta certo della sua miglior prestazione di sempre.

Tuttavia Il risultato vale un primato: perché è la prima volta da dodici anni che un suo album genera quattro singoli entrati in Top 40 nella stessa era discografica.

L’effetto VMAs e la clip “spettrale”

A spingere “The Dead Dance” è stata anche senza dubbio performance in medley con “Abracadabra” vista al Madison Square Garden, apertura dello show che tra un mese arriverà anche al Forum di Assago per due date. Un ’apparizione tra le più discusse della serata che ha capitalizzato l’hype costruito nelle 48 ore precedenti con teaser social e anticipazioni TV, rafforzando il profilo del singolo nelle rotazioni.

Dalla “Graveyard Gala” a “Wednesday”

“The Dead Dance” nasce dentro l’universo di “Wednesday”: Gaga, che nella serie ha anche conquistato un ruolo di un certo rilievo, ha presentato la traccia dal vivo proprio al “Graveyard Gala” di New York. Nel nuovo ciclo della serie, l’artista appare con un cameo come una delle insegnanti e la canzone entra nella colonna sonora ufficiale, creando un cortocircuito pop tra la narrazione gotica dello show e la sua estetica recente.

Uscito a marzo e subito al n.1 della Billboard 200, “Mayhem” ha già piazzato “Disease” (Top 30), il duetto “Die With a Smile” con Bruno Mars (cinque settimane al n.1) e “Abracadabra” (n.13).