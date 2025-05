Lady Gaga, sventato attentato: cosa è successo

La polizia di Rio De Janeiro, in Brasile, ha sventato un attentato in occasione del maxi concerto di Lady Gaga che si è tenuto sabato. Un gruppo di persone stava infatti diffondendo incitamento all’odio e stava preparando un piano, soprattutto con bambini, adolescenti e gli appartenenti alla categoria LGBTQIA+. Gli agenti hanno quindi messo in atto un’azione congiunta per evitare il peggio, e le indagini hanno anche coinvolto il Coordinamento delle risorse speciale (Core). Si è chiamata “Operazione Fake Monster” ed è stata pianificata a seguito di un’indagine della polizia civile brasiliana. Quest’ultima ha scoperto che i soggetti coinvolti stavano reclutando partecipanti – soprattutto adolescenti – per concretizzare attacchi con l’utilizzo di esplosivi improvvisati e molotov.

Sembrerebbe che questo piano abbia avuto come obiettivo il raggiungimento di una certa notorietà sui social media. Il leader del gruppo è stato quindi arrestato per possesso illegale di arma da fuoco a Rio Grande do Sul, mentre un ragazzino per possesso di materiale pedopornografico a Rio.

L’attentato sventato al concerto di Lady Gaga

Questa operazione – fermata in tempo – stava tra l’altro promuovendo la radicalizzazione degli adolescenti, oltre che la diffusione di autolesionismo, pedofilia e violenza. L’allarme è giunto dal Sottosegretario di Intelligence (Ssinte) della Polizia civile, che ha subito elaborato un rapporto tecnico da parte del Ciberlab della Direzione delle operazioni integrate e di Intelligence (Diopi) della Segreteria nazionale della sicurezza pubblica (Senasp) dell’MPSP. Sono quindi stati notificati 15 mandati di perquisizione e sequestro contro nove obiettivi a Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, a Rio; Cotia, San Vicente e Vargem Grande Paulista, a San Paolo; São Sebastião do Cai, nel Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, nel Mato Grosso. Un lavoro – questo – che è stato supportato dagli ufficiali di polizia civile di questi stati.