Lady Gaga infiamma Milano: il ritorno della regina del pop con uno show travolgente ma intimo

Il primo concerto di Lady Gaga al Forum di Assago scatena Milano tra scenografie spettacolari, emozione pura e ma anche una vergognosa ondata di truffe e bagarini. Fuori dal Forum chiesti fino a 2mila euro per un biglietto…

Sette anni di assenza non hanno scalfito il legame tra Lady Gaga e il pubblico italiano. Milano ha accolto la popstar americana come una vera e propria divinità contemporanea, tra urla, pianti e una devozione che solo gli artisti simbolo sanno ispirare.

Lady Gaga, il bagliore del Pop

Al Forum di Assago, gremito all’inverosimile in ogni ordine di posto, è andato in scena uno spettacolo totale, teatrale e visionario: probabilmente uno degli show pop più grandiosi visionari e perfetti mai allestiti. Il The Mayhem Ball Tour si conferma la nuova incarnazione di un’artista che continua a reinventarsi senza mai perdere di vista la sua essenza né l’obiettivo centrale: sorprendere e rendersi indimenticabile.

E non c’è dubbio che il primo concerto milanese, replica questa sera, sarà sicuramente indimenticabile per quanti hanno avuto la fortuna – e le possibilità – di conquistarsi un biglietto.

Show inarrestabile

Fuoco, coreografie, proiezioni e costumi complicatissimi ed estremamente scenografici, una sorta di elemento aggiunto a un palco mastodontico e ipertecnologico, hanno accompagnato una scaletta che ha attraversato le diverse ere di Gaga, da Bloody Mary e Poker Face fino a Born This Way e Bad Romance, con una sezione centrale interamente dedicata al nuovo album Mayhem, uscito lo scorso marzo e punto di forza delle classifiche di questi ultimi mesi.

Lo show, iniziato puntualmente alle 20.00 — un orario inusuale nel panorama dei live pop — ha subito dato il segno del tono che l’artista voleva imprimere a questa tournée: uno spettacolo più raccolto e perfeto per una arena indoor, intenso e teatrale: “Volevo creare qualcosa di più intimo, più vicino al pubblico”, aveva spiegato Gaga alla vigilia.

Biglietti esauriti e truffe a catena

Le due date milanesi erano state dichiarate sold out in meno di un’ora, e l’ondata di richieste ha alimentato un mercato parallelo impressionante. Su piattaforme non ufficiali, i tagliandi hanno raggiunto cifre anche dieci volte superiori al prezzo originale, con biglietti nominali rivenduti tra i 700 e i 1000 euro. I social si sono riempiti di annunci fasulli, tantissimi gli utenti truffati disperatamente alla ricerca fuori dal Forum di un venditore che si era preso 6-700 euro e che non si vedrà.

Le segnalazioni di frodi sono state così numerose che TicketOne e FanSale hanno dovuto pubblicare un avviso straordinario per mettere in guardia i fan, mentre la Polizia Postale ha invitato a diffidare da offerte provenienti da privati. Tanti, tantissimi i bagarini, molto accorti a stare tra il parcheggio e la strada, senza dare troppo nell’occhio. C’è anche chi ha pagato 2mila euro un biglietto golden, a ridosso della passerella.

Molti dei presenti al Forum raccontano di aver acquistato i biglietti mesi prima e di aver temuto fino all’ultimo che fossero falsi. Altri, rimasti fuori, hanno comunque presidiato l’esterno del palazzetto pur di ascoltare qualche nota da lontano. Un clima da rito collettivo, come se Milano per una notte fosse diventata un’estensione naturale del palcoscenico.

Gaga, potenza e vulnerabilità

Sul palco, Gaga ha alternato momenti di pura potenza scenica a passaggi di struggente fragilità. In Million Reasons ha abbracciato un fan nelle prime file, trattenendo le lacrime, mentre in Shallow la voce ha riempito il Forum senza bisogno di effetti in modo essenziale e straordinariamente efficace. Ogni cambio d’abito è stato una metamorfosi: latex, piume, armature futuristiche, fino al look conclusivo in total white, quasi da cerimonia religiosa, con cui ha intonato Bad Romance.

La produzione, firmata come sempre dal suo team Haus of Gaga, ha confermato standard tecnici e artistici altissimi: coreografie perfette, luci e fiamme a ritmo, schermi tridimensionali che trasformavano la scena in un’esperienza immersiva. Ma dietro il glamour, la cantante ha lasciato spazio anche all’Italia che porta nel cuore: “Essere qui è come tornare a casa. Milano mi ha sempre accolta con amore. Questa notte è per voi, i miei mostri italiani”, ha detto in italiano prima del gran finale di fronte a un pubblico adorante. Tantissimi i sosia, vestiti e truccati come lei, in una galleria dell’assurdo stilosa almeno quanto lo show. Tanti anche i vip, riconoscibilissimi – fan tra i fan – Elodie, Mahmood, Stefano De Martino e Donatella Versace, salutata personalmente da Gaga durante la splendida Edge of Glory, eseguita in versione acustica al piano.

Milano capitale del pop

Il primo dei due concerti milanesi si chiude con un’esplosione di fuoco, coriandoli e applausi che sembrano non voler finire mai. La folla esce entusiasta cantando Born This Way anche a spettacolo terminato, segno che Lady Gaga non ha semplicemente suonato, ma ha risvegliato un’emozione collettiva che va oltre la musica. Con The Mayhem Ball, la popstar non solo celebra un nuovo capitolo della propria carriera, ma riafferma Milano come una delle capitali europee del pop live.

Stasera si replica, e l’attesa è identica. Si spera con un po’ più di attenzione e controlli a truffatori, bagarini e zanza.

La scaletta di Lady Gaga al Forum

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

The Dead Dance

LoveDrug

Applause

Just Dance

Wake Her Up!

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Joanne

The Edge of Glory

Vanish Into You

Bad Romance

How Bad Do U Want Me