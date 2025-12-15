Lady Gaga ferma il concerto a Sydney: ballerino cade dal palco durante il Mayhem Ball

Attenta a tutto, sempre padrona del palco e di quello che accade. Dicono che sia uno dei grandissimi pregi di Lady Gaga che ha avuto modo anche di scherzarci qualche giorno fa durante la sua prima conferenza stampa in Australia… “Un difetto? Sono una maniaca del controllo, nel senso che devo sapere tutto di come funzionano alcuni meccanismi dello spettacolo e delle tecnologie che mi circondano. Da una parte mi appassiona, dall’altra devo capire…”

Lady Gaga, ‘salva’ un ballerino caduto dal palco

Ed è probabilmente anche grazie a questa caratteristica che Lady Gaga si è dimostrata assolutamente padrona della situazione quando, due giorni fa, ha interrotto bruscamente il suo concerto a Sydney dopo che uno dei ballerini era scivolato giù dal palco nel corso dell’esibizione.

L’episodio è avvenuto durante la tappa australiana del Mayhem Ball, allo stadio Accor, gremito all’inverosimile, mentre la popstar stava attaccando Garden of Eden. A causare l’incidente sarebbe stato il palco reso scivoloso dalla pioggia battente che ha colpito la città nelle ore precedenti allo show. Nonostante la pioggia Lady Gaga ha mantenuto scaletta e struttura dello spettacolo, senza alcun taglio.

Una scivolata eccessiva

In Garden of Eden la coreografia prevedeva che i ballerini di Gaga entrassero sul palco prima di lei aprendo la scena e con una scivolata le liberassero il palco centrale e più esterno: con la scivolata il suo ballerino Michael Dameski, ha probabilmente esagerato ed è finito fuori dalla scena, giù dal palco in una zona particolarmente pericolosa che nasconde alcune strutture sceniche: luci, bocche per i giochi pirotecnici e l’alimentazione dei giganteschi subwoofer.

Prima ancora che dai bordi del palco si accorgessero della cosa Gaga aveva già alzato le braccia interrompendo la sua esibizione urlando ‘cut off’ per zittire la band. È stata lei la prima a sincerarsi delle condizioni del performer davanti a decine di migliaia di spettatori che sono rimaste per qualche secondo in silenzio.

Quando Michael è riapparso al suo posto abbracciato da Lady Gaga la gente ha risposto con un lungo applauso dal pubblico.

Le condizioni del ballerino e il ritorno in scena

Michael Dameski, ha successivamente rassicurato i fan attraverso i social, confermando di non aver riportato ferite. In alcune storie pubblicate dopo il concerto, lo stesso Dameski si è mostrato sorridente e in buone condizioni, sottolineando come l’incidente non abbia in alcun modo compromesso la conclusione dello show né il resto del tour per lui..

Lady Gaga ha anche atteso il tempo necessario per verificare che il ballerino potesse continuare a esibirsi in sicurezza, evitando ulteriori rischi sul palco. Una gestione dell’imprevisto che ha rafforzato l’immagine di una performer attenta, professionale, capace di tenere insieme spettacolo e sicurezza.

La chiusura del Mayhem Ball 2025

Le date di Sydney hanno segnato la conclusione del Mayhem Ball Tour per il 2025. Il tour riprenderà nel gennaio 2026 con le tappe asiatiche, a partire da Tokyo, dove è previsto anche il ritorno in scena di Dameski.

Il Mayhem Ball ha rappresentato per Lady Gaga il ritorno ai grandi palazzetti dopo le tournée più recenti, confermando la centralità del live nella sua carriera. In Australia gli show si sono svolti all’aperto, in grandi stadi.

Le due date di Assago, le uniche del tour in Italia, sono state seguite da 24mila paganti per un incasso di oltre 4 milioni di euro. Da febbraio il tour tornerà negli USA per chiudersi al Madison Square Garden di New York il 13 aprile. Si parla di un’ulteriore ripresa europea che al momento, però, non è ancora stata confermata.