“La voce è danneggiata”. La confessione del cantante dopo l’operazione

Uno degli artisti di nicchia di maggiore successo ha rivelato nei giorni scorsi di essersi sottoposto ad un intervento al cuore: un’operazione inevitabile. Subito dopo l’intervento è stato in coma farmacologico per 4 giorni e questo ha provocato degli effetti collaterali: oggi sta meglio sta affrontando il post-operatorio, per questo periodicamente si reca per dei controlli nell’ospedale che ha seguito il suo caso. Il cantante ha condiviso il suo vissuto sui social, dove ha pubblicato diversi post raccontando quanto gli è accaduto e cose sta ancora vivendo.

In seguito all’intubazione le corde vocali hanno subito delle lesioni e di conseguenza la sua voce è danneggiata. Una notizia che ha allertato i tanti followers dell’artista che gli hanno subito manifestato la loro solidarietà. C’è chi ha temuto un suo ritiro dalle scene e chi si è subito informato sui dettagli dell’intervento e sulle sue condizioni fisiche. Il cantante in questione è un personaggio stimato dagli addetti ai lavori, autore di canzoni di successo, e un’artista che ha saputo mantenere alta l’attenzione su di se anche se non sempre è stato presente sulle scene.

Già in passato ha raccontato il suo vissuto personale: lui è Omar Pedrini. Il musicista si è sottoposto ad un intervento al cuore lo scorso 19 Marzo, intervento delicato che ha affrontato grazie all’equipe della Clinica Otorino dell’ospedale San Martino di Genova che ha ringraziato pubblicamente. Subito dopo l’operazione ha reso pubblico l’accaduto: ““Sono stato sedato per l’intervento il 19/03 alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli. Invece mi sono risvegliato 4 giorni dopo perché per un problema serio hanno deciso di tenermi in coma farmacologico per qualche giorno e mi sono risvegliato chiedendo della festa del papà ma era ben passata”.

Omar Pedrini: “La voce tornerà”

A distanza di settimane Omar Pedrini è riapparso su Instagram. L’ex frontman dei Timoria si è mostrato di nuovo in ospedale affermando di aver fatto il controllo di routine: tutto procede nella norma tranne la voce che per il momento è danneggiata. L’artista tuttavia ha rassicurato tutti che ci vorrà del tempo, ma presto tornerà come prima e potrà tornare alla sua musica, e al lavoro:

“Non so se per l’umanità sia un bene, ma mi è stato detto che la voce, danneggiata dalla lunga intubazione ritornerà quella di prima, lentamente ma tornerà…Io intanto sono ritornato a Genova. Grazie per le preziose cure e per l’attenzione al Dott Giorgio Peretti e alla sua crew della Clinica Otorino dell’ ospedale San Martino di Genova. Love”. Questa è la didascalia che accompagna il primo piano di Pedrini, primo piano sorridente e rassicurante.

Omar Pedrini operato al cuore: il sostegno dei fans

La notizia dell’operazione al cuore ha allertato i fan dell’artista, che si è affrettato a rassicurare tutti sulle sue condizioni. Pedrini ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto e sostegno: “Sei un campione e un esempio, amico mio”, ha commentato un utente. E ancora: “Ti aspettiamo. Senza fretta.”. “La tua voce emoziona e ispira. Sapere che tornerà è una gioia immensa! La tua forza è straordinaria.”

“Omar sei tutti noi ti aspettiamo pronti ad applaudirti”. Ad oggi il post conta tantissimi like che confermano quanto il cantante sia popolare e amato dal pubblico. Del resto la sua musica è sempre stata di spessore, mai casuale e ha riscosso i consensi dei fans, oltre che degli addetti ai lavori che considerano Pedrini un big della musica italiana.