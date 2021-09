La Voce del Padrone è il capolavoro indiscusso di Franco Battiato, album dal quale furono estratti canzoni immortali come Centro di gravità permanente, Bandiera Bianca e Cuccurucucù. La Vibe del Padrone, invece, è l’album con il quale il collettivo Garrincha Star All-Stars ha voluto omaggiare lo storico album di Battiato, alla vigilia dei 40 anni dalla sua pubblicazione.

L’album, disponibile dal 24 settembre 2021 in vinile e su tutte le piattaforme streaming, vede la partecipazione degli artisti della Garrincha Dischi: Lo Stato Sociale, España Circo Este, The Bluebeaters, Keaton, COSTA!, le Lili, Gregorio Sanchez, CIMINI e Jacopo ET. L’album è stato prodotto e arrangiato presso il Donkey Studio di Medicina, da Matteo “Costa” Romagnoli con Francesco “Frank Agrario” Brini e Nicola “Hyppo” Roda.

Questo progetto ha origini lontane, da una versione di Summer on a solitary beach, proposta da Francesco “Checco” Draicchio durante il tour del 2012 e 2013 de Lo Stato Sociale, eseguita voce e ukulele. In quest’album, è presente una versione di Summer on a solitary beach non dissimile.

I Garrincha Star All-Stars, che all’epoca già esistevano e che avevano pubblicato Com’è profondo il levare, versione reggae-dub di Com’è profondo il mare di Lucio Dalla, quindi, cominciarono a pensare ad una rilettura totale dei 7 pezzi che compongono La Voce del Padrone.

Con La Vibe del Padrone, la Garrincha Dischi festeggerà anche il proprio quindicesimo compleanno.

Di seguito, trovate la tracklist dell’album.

La Vibe del Padrone: la tracklist

1. La Vibe del Padrone: Introduzione (Garrincha Star All-Stars)

2. Summer on a solitary beach (Garrincha Star All-Stars feat. Lo Stato Sociale)

3. Bandiera bianca (Garrincha Star All-Stars feat. Jacopo ET, Lo Stato Sociale)

4. Gli Uccelli (Garrincha Star All-Stars feat. Gregorio Sanchez)

5. Cuccurucucù (Garrincha Star All-Stars feat. The Bluebeaters)

6. Segnali di vita (Garrincha Star All-Stars feat. COSTA!)

7. La Vibe del Padrone: Interludio (Garrincha Star All-Stars)

8. Centro di gravità permanente (Garrincha Star All-Stars feat. CIMINI)

9. Sentimiento nuevo (Garrincha Star All-Stars feat. España Circo Este)

10. La Vibe del Padrone: Conclusione (Garrincha Star All-Stars)