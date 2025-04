La verità sugli incontri di Fedez e Clara dopo le foto insieme

Negli ultimi giorni Fedez e Clara hanno monopolizzato l’attenzione dei media. Il gossip su un presunto avvicinamento fra i due artisti è stato insistente, anche se alcune testate autorevoli hanno cercato di fare chiarezza sui motivi della loro improvvisa amicizia. I due cantanti sono stati paparazzati più volte insieme e alcuni recenti scatti, pubblicati dal magazine Chi, li mostrano a cena insieme poi in discoteca.

Da sottolineare che i due non sono soli, con loro anche Eleonora Sesana, assistente di Fedez e altri due amici. Gli scatti rivelano un clima disteso e sereno, apparentemente nulla di compromettente, ma è evidente che la loro pubblicazione ha alimentato rumors e pettegolezzi. Da ricordare che Fedez è reduce dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni e dalla definizione dei termini della separazione. Sembra inoltre che fra i due ex coniugi non ci siano rapporti, avrebbero contatti solo per la gestione dei figli.

L’influencer sta affrontando le conseguenze legali legata al Pandoro gate e non solo. Inoltre sta riassestando le sue società. Ufficialmente Fedez è single anche se spesso gli vengono associati flirt diversi. Il magazine Chi ha mostrato l’intesa del rapper con Clara, e ha confermato che l’avvicinamento fra i due è esclusivamente professionale. I motivi che hanno portato i due a vedersi spesso negli ultimi tempi hanno a che fare con nuovi progetti musicali. Del resto Clara, voce iconica del panorama musicale italiano e ex protagonista di Mare Fuori, è molto innamorata del suo fidanzato Jacopo: “Clara è fidanzatissima e innamorata del suo Jacopo, con cui è volata a Tokyo qualche settimana fa”, ha scritto il settimanale.

Clara e Fedez progetti musicali in vista

Clara e Fedez starebbero collaborando alla realizzazione di un brano che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Un pezzo che potrebbe conquistare le hit estive 2025. Il rapper avrebbe scelto il talento e l’immagine di Clara per dare vita al singolo della bella stagione, singolo che presenterà al Forum a Settembre. I due sin da subito hanno avuto un feeling professionale e a quanto pare hanno trovato la giusta intesa per dare vita ad un lavoro che è destinato a diventare un successo.

“I due stanno lavorando a un nuovo singolo, che molto probabilmente ascolteremo questa estate. E che porteranno anche sul palco del Forum, dove il cantante tornerà a esibirsi a settembre.” Così si legge sul magazine Chi. Affermazione che mette a tacere i pettegolezzi e da credibilità alla collaborazione fra i due artisti, entrambi molto amati dal pubblico. Godono infatti di un ampio seguito, soprattutto sui social.

Singolo in uscita per Clara e Fedez: tutti i dettagli

L’ipotesi di un singolo in uscita per Clara e Fedez appare sempre più fondata. Ma di che si tratta? Fedez ha alimentato la curiosità dei fan pubblicando uno scatto dove appare in studio con una ragazza: i due sono di spalle. Gli utenti hanno subito individuato Clara nella giovane e hanno sottolineato come i due stessero lavorando ad un singolo insieme.

“Questa è grossa!” Ha scritto Fedez a corredo dell’immagine. Il rapper ha così dato adito ad una serie di supposizioni. Del resto Clara ha più volte rivelato la sua stima nei confronti del rapper e si è complimentata con lui per il brano sanremese: “Mi è piaciuto tanto Fedez“, ha dichiarato. I due sono stati poi avvistati insieme anche alla Milano Fashion Week e più recentemente a cena in un noto ristorante milanese. Tuttavia per il momento non hanno parlato ufficialmente del presunto singolo in uscita.