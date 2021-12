Manuel Agnelli ha pubblicato un nuovo brano, La profondità degli abissi, presentato in anteprima live nella semifinale di X Factor 2021. La canzone inedita è inclusa nella colonna sonora del film dei Manetti bros, Diabolik, assieme a Pam Pum Pam.

Manuel Agnelli, La profondità degli abissi, Colonna sonora Diabolik

Basato sul leggendario personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Giussani, il film Diabolik firmato dai Manetti bros. (in uscita il 16 dicembre prossimo nei cinema italiani) è uno dei più attesi della stagione invernale. A impreziosirlo, una colonna sonora d’eccezione firmata da Pivio e Aldo De Scalzi, storici collaboratori dei Manetti, che includerà diversi contenuti esclusivi, tra cui due brani inediti di Manuel Agnelli, che fa così il suo debutto solista ufficiale a 55 anni.

“Di solito le canzoni servono alla promozione di un film: quelle di Manuel hanno contribuito ben di più al suo valore assoluto”

Intitolate La profondità degli abissi e Pam Pum Pam, le due nuove canzoni sono composte e interpretate da Manuel Agnelli e, oltre ad essere contenute nella colonna sonora originale del film, saranno disponibili su tutte le piattaforme a partire da giovedì 2 dicembre.

Manuel Agnelli, La profondità degli abissi, Video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone di Manuel Agnelli, “La profondità degli abissi”

Manuel Agnelli, La profondità degli abissi, Testo canzone

C’è chi segue una religione

C’è chi insegue il primo milione

C’è chi insegue il suo grande amore

E c’è chi insegue la propria fine

La verità

La verità si può cambiare

La verità, la verità si può travestire

Mi dai la caccia e nei miei occhi quello che vedi

È la profondità degli abissi

C’è chi insegue la sua occasione

C’è chi cerca di esser migliore

C’è chi insegue il suo grande amore

C’è chi insegue la sua ossessione

La verità, la verità la so organizzare

La verità se servirà, si può travestire

Mi fido solo quando vedo quello che fissi

La profondità degli abissi

La profondità degli abissi

Giorni un po’ difficoltosi

Giorni un po’ pericolosi

Non aver paura sai perché

La verità, la verità si può cambiare

La verità, la verità si può travestire

Mi dai la caccia

Nei miei occhi, segui i miei passi

Non vorrei che tu ci trovassi

La profondità degli abissi