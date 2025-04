La possibile scaletta del concerto di Samuele Bersani a Roma

Samuele Bersani sta per tornare con un tour entusiasmante in tutta Italia e, giorno dopo giorno, sta incontrando centinaia di italiani. La sua musica ha rappresentato – per intere generazioni – un modo unico e speciale di trasmettere le emozioni di cui il pubblico ha bisogno. Lo ha fatto senza chiedere nulla, ma dimostrando ogni volta di essere perfettamente all’altezza del suo ruolo e di quello che è riuscito a fare con il suo talento. Tra l’altro, il cantautore ha pienamente messo in evidenza le sue capacità autorali, prendendo spunto dai più grandi artisti della storia.

Tra non molto le sue canzoni arriveranno a Roma, dove terrà un nuovo attesissimo concerto. Ci sarà quindi un nuovo appuntamento con la sua musica, e stavolta con dei brani che saranno ricordati per sempre. Ecco la scaletta del suo live.

Qual è la scaletta del concerto di Samuele Bersani

Lo scorso 7 aprile, Bersani si è esibito al Gran Teatro Geox di Padova, ma il suo tour non è di certo terminato qui. I live continueranno infatti con altre tappe, che porteranno a questa tournée quello spirito energico di cui i suoi fan hanno bisogno. Secondo quanto scritto da Ticketone, il nuovo spettacolo inizierà alle ore 21.00 in via della Conciliazione 4, 00193, Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione.

Per il momento l’artista non ha fornito dettagli certi su quale sarà la scaletta della serata. Il portale Setlist ha però fatto sapere che, nella città di Trieste, sono stati interpretati i seguenti brani:

Il mostro

Come due somari

Occhiali rotti

Spaccacuore

Le mie parole

Lo scrutatore non votante

Barcarola albanese

Harakiri

Il tuo ricordo

Ex e Xanax

Cattiva

Coccodrilli

Freak

Settimo cielo

Braccio di Ferro

Tu non mi basti mai

Giudizi universali

Il pescatore di asterischi

Replay

Chicco e Spillo

Si presume quindi che i brani da interpretare a Roma saranno pressoché gli stessi, o che potranno subire al massimo qualche piccola modifica. Dopo la data romana, Samuele Bersani continuerà il suo tour e raggiungerà Brescia, Bologna, Catania, Torino e Montecatini.

I prossimi live di Samuele Bersani

Questi saranno appunto i prossimi appuntamenti del cantautore, che concluderà la sua tournée il 7 maggio:

14 Aprile, Brescia – Teatro Dis_Play

15 Aprile, Bologna – Teatro Europauditorium

18 Aprile, Catania – Teatro Metropolitan

5 Maggio, Torino – Teatro Colosseo

7 Maggio, Montecatini – Nuovo Teatro Verdi

Tra i cantautori più amati del panorama musicale italiano, Samuele Bersani ha alle spalle più di 30 anni di carriera e ha sempre regalato successi indimenticabili. Tra i suoi progetti più amati ci sono ad esempio L’oroscopo speciale, L’aldiquà e Nuvola numero nove.