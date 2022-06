La musica è vita, Roby Facchinetti: testo, video, significato della canzone

Roby Facchinetti torna con il nuovo singolo ‘La musica è vita’, che esce oggi venerdì 24 giugno, terzo brano estratto dall’album ‘Symphony’ (Believe).

Il cantautore racconta così il brano con il testo di Maria Francesca Polli:

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale diretto da Gaetano Morbioli.

Ecco il testo di ‘La musica è vita’:

solo per te

ho rincorso la vita mia

tra nuvole, vento e sole

solo per te

io mi lascio portare via

anche il cielo lo sa

la musica è libertà

da respirare

io per te ho messo in tasca un sogno

e lo sai non ti ho mai detto no

tu che sei signora del tuo regno

giura che io non ti perderò

tra due stelle e mille canzoni

e una marcia in più

ed un cielo che guarda sempre giù

riparto da me, lo sappiamo perché

la musica è vita ed io … io la vivrò

solo per te

ho rincorso la vita mia

tra brividi, pioggia e sale

solo per te

io mi lascio portare via

anche il tempo lo sa

la musica è libertà

da conquistare

io per te ci ho messo cuore e voce

grazie a te sono rimasto io

tu per me hai fatto testa o croce

come andrà lo sa soltanto dio

ho suonato mille emozioni

e qualcosa in più

le parole che sai soltanto tu

io canterò

con il cuore che ho

la musica è vita ed io … io la vivrò

solo per te

ho rincorso la vita mia

chi di voi non lo sa

la musica è vita e noi

stiamo vivendo.