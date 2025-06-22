La Forza di una Donna, spoiler drammatico: chi tenta di togliersi la vita

La Forza di una Donna è la nuova soap turca che ha debuttato su Canale 5 lo scorso 3 Giugno. Ancora una volta Mediaset ha puntato sulle serie made in Istanbul per far fronte alla programmazione estiva. La neo soap inoltre è prossima a sostituire, con delle puntate speciali, Tradimento che andrà in pausa fino a Settembre. Per vedere il gran finale di quest’ultima il pubblico dovrà aspettare dopo l’Estate. Il debutto de La Forza della Donna è stato del tutto positivo: la soap ha registrato dalla prima puntata a oggi una media giornaliera di 1,9 milioni di telespettatori per uno share del 20%: un risultato più che soddisfacente.

Le anticipazioni della prossima settimana della neo serie turca rivelano alcuni colpi di scena drammatici, momenti determinanti che daranno una svolta diversa alla narrazione e che appassioneranno il pubblico. Tra intrighi, passioni e bugie, le vicissitudini dei vari personaggi che animano la soap saranno sempre più coinvolgenti. Ci saranno ben due tentati suicidi, due volti della serie rischiano di perdere la vita e questo darà adito a diversi scenari. Ma cosa succede?

Bahar riceve la lettera di sfratto da Yosuf, e proverà a trovare una soluzione. Intanto Hatice torna a casa e trova Sirin, la figlia, in fin di vita. La giovane ha tentato di suicidarsi e questo le provoca una reazione inaspettata. In preda alla disperazione anche lei tenta di uccidersi. Si convince che per mettere fine a tutti i suoi drammi l’unica via d’uscita sia morire. Le due donne vengono poi soccorse e portate in ospedale. Sirin si riprende dopo pochi giorni mentre Hatice è grave in terapia intensiva.

Bahar cerca di non perdere la casa: l’aiuto di Hikmet

Hikmet aiuta Bahar a non perdere la casa e convince Yosuf a sospendere lo sfratto. Ques’ultimo eviterà così di cacciarla di casa. Intanto la donna vorrebbe andare a trovare la madre in ospedale, ma Enver le impedisce di farlo. La sua presenza potrebbe agitare Sirin che sta vivendo un momento non facile. Aiutata dalla dottoressa Jale, Bahar accede nell’ospedale.

Sirin viene dimessa e torna a casa e si convince che Enver ha in mano il cellulare dove sono custodite le prove della morte di Sarp. Una volta sola cerca il telefono, oggetto che diventa un ossessione sia per la donna che per Enver. Hatice sta meglio ma è molto preoccupata per la figlia, che non sembra essere emotivamente stabile, tanto che Enver è convinto che abbia bisogno di un aiuto psichiatrico.

Il ricordo di Serp nel racconto di Bahar

Bahar è provata da tutta la situazione vissuta negli ultimi giorni. La donna ha affrontato diversi problemi e dinamiche particolari e trova la forza di andare avanti solo nei figli. Prima di metterli a letto gli racconta una bellissima storia, che in realtà narra il giorno del suo matrimonio con Sarp e il loro viaggio di nozze.

Un ricordo bellissimo per Bahar che nonostante i drammi che l’affliggono non dimentica di aver vissuto dei momenti di felicità e gioia insieme all’uomo che ha amato profondamente. I bambini sono molto attenti al racconto e percepiscono tutta l’emozione della madre.