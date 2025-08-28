La data ufficiale dell’ultima puntata de La Forza di una donna, quando saluteremo la soap turca

Una ennesima scommessa vinta da Mediaset. Gli ascolti de La forza di una donna hanno premiato la programmazione della soap turca. E ora, evidentemente, c’è grande attesa per l’atto finale. La conclusione della stagione d’esordio è prevista per lunedì 8 settembre, giorno in cui la serie si troverà in diretta competizione con l’avvio della decima stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1.

A partire dal 1° settembre, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà le prime modifiche: la soap anticiperà la sua messa in onda alle 15:45, una collocazione che resterà stabile fino al ritorno di Uomini e Donne con Maria De Filippi. La settimana che va dall’8 al 13 settembre si preannuncia particolarmente interessante per i fan, che avranno modo di seguire il gran finale della prima stagione di La forza di una donna.

Quando e come finisce La forza di una donna?

La protagonista è Bahar, una giovane madre che affronta quotidianamente le difficoltà della vita dopo la morte del marito. Rimasta sola con due figli, Nisan e Doruk, deve trovare la forza di andare avanti nonostante i problemi economici e le difficoltà che la circondano. Il suo carattere tenace e la capacità di affrontare le avversità fanno di Bahar una figura di straordinaria resilienza, simbolo di speranza e determinazione.

L’atteso episodio conclusivo, previsto dalle 15:45 alle 16:45 circa, chiuderà le vicende di Bahar e Arif, la coppia protagonista della serie. Mediaset, tuttavia, ha già assicurato i diritti per le stagioni successive: da martedì 9 settembre partirà la seconda stagione, anch’essa in prima visione assoluta, garantendo continuità ai telespettatori e mantenendo alta l’attenzione sul pomeriggio della rete.

Il finale della prima stagione vedrà la soap affrontare direttamente la nuova stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1, con gli episodi inediti previsti dalle 16 alle 16:50 circa. La sfida tra le due soap promette di catturare l’attenzione degli spettatori, confermando la strategia dei canali di posizionare programmi di punta in contemporanea per massimizzare gli ascolti.

Dal punto di vista dei numeri, La forza di una donna ha saputo imporsi con forza durante l’estate. Nonostante la programmazione estiva e le fasce orarie variabili, la soap ha raggiunto punte di oltre 2 milioni di spettatori, toccando in alcuni episodi il 25% di share. Si è così confermata tra i prodotti di maggior successo del palinsesto pomeridiano di Canale 5, riuscendo a superare diversi programmi concorrenti di Rai 1, come Estate in diretta, fermo al 15-16% di share.