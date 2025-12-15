La casa da sogno di Elodie: dove vive la cantante

Elodie, una delle artiste più influenti del panorama musicale italiano, continua a sorprendere con i suoi successi artistici e una vita personale che riflette il suo stile eclettico.

Dopo aver conquistato le classifiche con il suo ultimo album e aver emozionato il pubblico negli stadi, la cantante ha ampliato il suo raggio d’azione anche al cinema, ottenendo la nomination come miglior attrice non protagonista per il film “Fuori”. Da alcuni anni, ha scelto di trasferirsi da Roma a Milano, nella zona di San Vittore, dove vive in un appartamento che racconta molto della sua personalità.

Lo stile unico dell’appartamento milanese di Elodie

L’abitazione di Elodie a Milano è una perfetta sintesi tra modernità e tocchi vintage, che rispecchiano il suo spirito artistico e il suo gusto raffinato. Le pareti sono tinteggiate di bianco, una scelta che non solo amplifica la luminosità degli ambienti grazie anche alle ampie finestre, ma funge da tela neutra per esaltare l’arredamento scelto con cura. Il parquet chiaro, abbinato alle pareti, contribuisce a creare un’atmosfera calda e accogliente, mantenendo al contempo un tocco di eleganza.

Nel living si nota un contrasto davvero suggestivo: un soffitto decorato con affreschi e stucchi floreali, che si staglia su un arredamento contemporaneo. Questo mix di antico e moderno è un elemento distintivo dell’appartamento e richiama la passione di Elodie per il design e la storia dell’arte.

Tra i dettagli che impreziosiscono gli ambienti, spicca un termosifone in ghisa nera con piedini, perfetto esempio di stile retrò che si inserisce armoniosamente tra elementi più minimalisti e contemporanei. La presenza di una cassettiera bianca con profili oro e raffinati motivi decorativi rafforza ulteriormente questa commistione di epoche e stili.

La musica è parte integrante della quotidianità di Elodie e si riflette nell’arredo della casa. Un pianoforte a muro, scelto nella versione bianca per integrarsi perfettamente con l’ambiente, cattura l’attenzione nel soggiorno. Sopra lo strumento, un quadro astratto aggiunge un tocco di colore e vitalità, mentre altri dipinti sono semplicemente appoggiati sulle pareti, contribuendo a creare un’atmosfera creativa e personale.

Anche la camera da letto segue questa linea di design sobrio ma elegante, con un grande armadio funzionale e spazi ampi che garantiscono comfort e praticità. Gli interni luminosi e ben organizzati riflettono il desiderio di Elodie di vivere in un luogo che sia allo stesso tempo rifugio e fonte di ispirazione.

Oltre agli ambienti interni, la casa di Elodie dispone di un terrazzo che si affaccia sulla vivace città di Milano. Questo spazio esterno è arredato con elementi di design raffinati, come un tavolino in pietra e marmo e una pavimentazione con motivi geometrici a rombo, che conferiscono un carattere distintivo e curato alla zona. Il terrazzo rappresenta un’ulteriore estensione dell’abitazione, un luogo ideale per rilassarsi e godere di momenti all’aria aperta nel cuore della metropoli.