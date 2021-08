Su YouTube, al primo posto dei video musicali di tendenza, troviamo il brano di B2N & Emanuel Asllani – Krenar. Rilasciato circa una settimana fa, la clip ha già superato abbondantemente il milione di visualizzazioni, superando addirittura (nelle ultime ore) il video di Sangiovanni, Malibu, sempre ai vertici della classifica web.

Krenar è una canzone incisa da B2N insieme ad Emanuel Asllani. Potete vedere il video ufficiale cliccando qui

B2N & Emanuel Asllani, Chi sono?

B2N è il nome d’arte di Blerim Mekrezvani, nato il 20 dicembre 1987 a Tirana da una famiglia ortodossa albanese. E’ un cantante e produttore musicale.

Emanuel Asllani, invece, è un influencer che ha molti followers soprattutto su TikTok e una pagina Instagram con centinaia di migliaia di fan. Nei video, ironizza e provoca, scherzando sui luoghi comuni italiani e albanesi, ottenendo -con brevi clip- commenti e condivisioni.

B2N & Emanuel Asllani, Krenar, significato canzone

E anche nella canzone “Krenar”, non mancano i passaggi in italiano: “Sono arrivato con gommone, adesso c’è lu macchinone, Tutti pensare che noi rubare, ma in fabbrica noi cul0 spaccare, paghiamo affitto, siamo albanesi con cittadinanza… Porco cane” (o Porko kane, come lui scrive spesso sui social e nei suoi video).

Quando vedi Mercedesi è sicuro che è albanesi, quando me la vedi con firmato, in Albania ho comprato. Porko Kane, Porko Kane, bevo grappa mangio pane ripetono nel secondo ritornello del pezzo.

Ma qual è il significato delle parte cantata in albanese?

Sono orgoglioso di essere sceso dalla montagna

Ho lavorato con il sudore sulla fronte

Sono nel cuore dei Balcani

abbiamo tradizioni figlio dopo figlio Sono orgoglioso di essere sceso dalla montagna

Ho lavorato con il sudore sulla fronte

Sono nel cuore dei Balcani

abbiamo tradizioni figlio dopo figlio

B2N & Emanuel Asllani, Krenar, Testo

Qui sotto il testo completo del pezzo:

Rrapa pam pam B2N Emanuel

Shpija plot tavolina plot, xhepat plot faleminderit zot

Kerre plot femna plot, zemrat plot faleminderit zot

Du me pi du me pi du me pi

Du me pi du me shoqni

Du me pi du me pi du me pi

Du me pi du me vllazni

Hedhim pare fishekzjarre

Hajde hajde kcejna valle

Hedhim pare fishekzjarre

Hajde hajde mos ke marre

Jam krenar kam zbrit prej malit

kam punu me djers te ballit

Jem na zemra e ballkanit

kem tradita djal mbas djalit

Jam krenar kam zbrit prej malit

kam punu me djers te ballit

Jem na zemra e ballkanit

kem tradita djal mbas djalit

Sono arrivato con gomone

addeso qe lu makinone

Mio fratello con gomari

addeso gira con jaguari

Tutti per fare che noi rubbare

Mbajn fabrika ne culo stacare

Pagiamo a fiti pagiomo taxa

siamo Albanesi con citadinanza

Porcho cane porcho cane

Ne bejme jeten te papame

Porcho cane, Porcho cane

ne mes te Italis ne hedhim valle

Jam krenar kam zbrit prej malit

kam punu me djers te ballit

Jem na zemra e ballkanit

kem tradita djal mbas djalit

Jam krenar kam zbrit prej malit

kam punu me djers te ballit

Jem na zemra e ballkanit

kem tradita djal mbas djalit

Quando vedi mercedesi e sicuro e Albanesi

Quando che mi vedi con firmatto

In Albania io comprato

Porcho cane porcho cane

Bevo grapa mangio pane

Porcho cane porcho cane

Bevo grapa mangio pane

Rref 3:

Jam krenar kam zbrit prej malit

kam punu me djers te ballit

Jem na zemra e ballkanit

kem tradita djal mbas djalit

Jam krenar kam zbrit prej malit

kam punu me djers te ballit

Jem na zemra e ballkanit

kem tradita djal mbas djalit