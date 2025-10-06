Kraftwerk, nuovo tour Multimedia tra evoluzioni 3D e classici | Le date

Annunciata una lunga serie di concerti tra maggio e giugno 2026 in Regno Unito e Irlanda, con una attesissima doppia data alla Royal Albert Hall di Londra per i Kraftwerk ma le date, concerti in vendita da mercoledì: ma alle date – non ancora ufficiali sul sito della band – potrebbero aggiungersene altre coinvolgendo anche l’Italia.

Ogni volta che si pronuncia il nome Kraftwerk qualsiasi appassionato di musica elettronica ha un sobbalzo: perché vederli dal vivo almeno una volta nella vita è l’obiettivo di chiunque abbia ascoltato i loro primi lavori, o ne sia comunque rimasto influenzato anche ascoltando altri gruppi che devono moltissimo alla band tedeschi.

Kraftwerk, veri pionieri

Pionieri del tecno-pop più evoluto e sperimentale fin dagli anni ’70 i pionieri tedeschi dell’elettronica annunciano il tour “Multimedia” 2026 anche se per ora con date limitate a Regno Unito e Irlanda. In realtà ormai da tre anni la band ha iniziato un percorso di live davvero intenso tornando anche piuttosto spesso in Italia.

Attualmente dopo un breve tour estivo che li ha visti per una data soltanto a Taormina si apprestano a tornare in Europa e bissare il lunghissimo tour di primavera americano che ha visto oltre trenta date completamente sold out. Stesso destino probabilmente per gli show in programma da Norimberga, 11 novembre, in poi fino al 21 dicembre a Salisburgo. Germania, Lettonia, Estonia, Lituania, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Polonia, Olanda, Svizzera e Austria in calendario, con date ‘possibili’ per i fan italiani a Berna (17 dicembre), Monaco (20 dicembre) oltre che Salisburgo. Altre ventisette date con uno show ormai consolidato che si avvia alla sua conclusione.

La poetica della macchina dei Kraftwerk

Ma i Kraftwerk sono già al lavoro sul nuovo spettacolo che si intitolerà Multimedia e che li porterà per la prima volta in modo ampio in Regno Unito e Irlanda dopo quasi nove anni. Il loro ultimo tour era del 2017.

“Multimedia” partirà il 17 maggio da Dublino (Bord Gáis Energy Theatre) e passerà da Belfast, Wolverhampton, Manchester, Glasgow, Stockton, Sheffield, Brighton, Bristol e Bournemouth. In calendario anche una doppia serata a Londra, alla Royal Albert Hall, la seconda addirittura con due spettacoli (4 e 5 giugno), prima di Liverpool, Nottingham ed Edimburgo (Playhouse).

Un format tra concerto e installazione

Presentato per la prima volta al MoMA nel 2012, il progetto “Multimedia” unisce performance e arte visiva in 3D, attraversando l’intero canone dei Kraftwerk — da “Autobahn” a “Trans-Europe Express” e “Computer World”. L’idea è la solita, radicale: trasformare il live in un’esperienza immersiva, dove grafica e suono sono un unico dispositivo scenico, un po’ come ha perfettamente reso la loro splendida mostra The Man Machine, curata dal fondatore della band Ralh Hütter ed esposta a Roma per tre mesi, fino a pochi giorni fa.

Dopo Florian Schneider: continuità e fedeltà al progetto

Nonostante la morte di Florian Schneider nel 2020, co-fondatore e mente chiave dell’estetica sonora del gruppo, i Kraftwerk hanno mantenuto una piena operatività sotto la guida di Hütter, portando il loro show in tutto il mondo e includendo per la prima volta anche alcuni festival.

Hanno ottenuto un successo enorme al Coachella recentemente, pur mantenendo intatto l’impianto concettuale della band. Schneider, scomparso a 73 anni, è ricordato come un innovatore assoluto dell’elettronica: la sua eredità continua a vivere nell’idea di “macchina poetica” che i Kraftwerk portano sul palco.

Kraftwerk il nuovo show

Scenografia essenziale, visual in 3D, rigore ritmico e una setlist che salda origini e futuro: il 2026 britannico promette di essere la celebrazione di un linguaggio che la band tedesca ha inventato e ridefinito più volte, dal krautrock al pop sintetico. Un invito a riascoltare la loro storia… dentro una sala che diventa laboratorio. Nella speranza che a breve il calendario si aggiorni e che il gruppo tedesco torni a manifestarsi anche nel nostro paese con nuove date per il nuovo show.

Il prossimo tour europeo dei Kraftwerk

11 novembre 2025 – Nürnberg, Meistersingerhalle

13 novembre 2025 – Rostock, Stadthalle in Rostock

16 novembre 2025 – Riga, Palladium

17 novembre 2025 – Vilnius, Compensa Hall

18 novembre 2025 – Tallinn, Alexeia Kontserdimaja

20 novembre 2025 – Helsinki, Finlandia Hall

20 novembre 2025 – Helsinki, Finlandia Hall

23 novembre 2025 – Oslo, Sentrum Scene

24 novembre 2025 – Copenhagen, K.B. Hall

26 novembre 2025 – Braunschweig, Volkswagen Halle

27 novembre 2025 – Chemnitz, Stadthalle

28 novembre 2025 – Hamburg, CCH1

30 novembre 2025 – Bochum, Ruhr Congress

01 dicembre 2025 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

02 dicembre 2025 – Amsterdam, AFAS Live

04 dicembre 2025 – Lingen, EmslandArena

06 dicembre 2025 – Chemnitz, Stadthalle

09 dicembre 2025 – Berlin, Uber Eats Music Hall

10 dicembre 2025 – Berlin, Uber Eats Music Hall

11 dicembre 2025 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

13 dicembre 2025 – Bielefeld, Seidenstcker Halle

14 dicembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

15 dicembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

17 dicembre 2025 – Bern, Festhalle

20 dicembre 2025 – München, Zenith

21 dicembre 2025 – Salzburg, Grosses Festspielhaus

Il tour in Regno Unito e Irlanda

17 maggio 2026 – Dublino, Bord Gais Energy Theatre

18 maggio 2026 – Belfast, Waterfront Hall

21 maggio 2026 – Wolverhampton, Civic Hall

22 maggio 2026 – Manchester, O2 Apollo

25 maggio 2026 – Glasgow, Royal Concert Hall

27 maggio 2026 – Stockton, Globe

29 maggio 2026 – Sheffield, City Hall

30 maggio 2026 – Brighton, Centro di Brighton

1 giugno 2026 – Bristol, Beacon

2 giugno 2026 – Bournemouth, Centro Internazionale

4 giugno 2026 – Londra, Royal Albert Hall

5 giugno 2026 – Londra, Royal Albert Hall (spettacoli delle 18.00 e delle 22.00)

7 giugno 2026 – Liverpool, Teatro dell’Impero

8 giugno 2026 – Nottingham, Royal Concert Hall

9 giugno 2026 – Edimburgo, Playhouse