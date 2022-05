I Kraftwerk si esibiranno in concerto il 2 e 3 maggio 2022 a Milano, al Teatro Degli Arcimboldi.

Kraftwerk, chi sono

I Kraftwerk sono una band tedesca che fa musica dalla fine degli anni ’70. Il gruppo è stato uno dei primi a fare musica elettronica e continua a sperimentare nuovi suoni con l’avanzare della tecnologia. Il gruppo è impegnato in un tour in Europa e poi in Nord America.

Sono 16 gli album pubblicati dalla band, nella loro carriera. Attualmente, ecco la formazione dei Kraftwerk, ai giorni d’oggi: Ralf Hütter (voce, tastiere, sintetizzatori, vocoder) Fritz Hilpert (percussioni elettroniche, drum machine), Henning Schmitz -(Sintetizzatori, tastiere, drum machine) e Falk Grieffenhagen

Kraftwerk, biglietti concerti

Per acquistare i biglietti potete cliccare qui.

Ecco le nuove date dei concerti dei Kraftwerk in Italia, dopo i rinvii avvenuti nei mesi a causa delle restrizioni legate al Covid-19_:

21 maggio 2020 Padova, Gran Teatro Geox – Posticipato al 10 aprile 2021 – NUOVA DATA: 7 maggio 2022

23 maggio 2020 Parma, Teatro Regio – Posticipato al 6 aprile 2021 – NUOVA DATA: 5 maggio 2022

25 e 26 maggio 2020 Milano, Teatro degli Arcimboldi – Posticiapti al 7 e 8 aprile 2021 – – NUOVE DATE: 2 e 3 maggio 2022

Kraftwerk a Milano 2022, scaletta concerto

Ecco le indiscrezioni sulla scaletta del concerto di lunedì 2 maggio e martedì 3 maggio 2022. La band si esibirà al Teatro Degli Arcimboldi. Non è l’ordine ufficiale ma riprende quello che potrebbe essere eseguito durante le due date a Milano.

Numbers

Computer World

It’s More Fun to Compute / Home Computer

Spacelab

Airwaves

Tango (Unofficial title)

The Robots

Pocket Calculator / Dentaku

Computer Love