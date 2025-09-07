KPop Demon Hunters, “Golden” domina le classifiche UK per la quinta settimana consecutiva

Il fenomeno KPop Demon Hunters film in onda su Netflix che sta spopolando nel Regno Unito, non accenna a rallentare. Golden, brano di punta della produzione interpretato dai HUNTR/X, ha conquistato per la quinta settimana (non consecutiva) la vetta della Official Singles Chart nel Regno Unito.

HUNTR/X, il gruppo che non esiste e Golden

La canzone, è diventata la colonna sonora dell’estate e ha ormai superato i confini del film Netflix che l’ha lanciata, trasformandosi in un caso discografico a sé stante. Non è solo una hit, ma il primo brano K-pop a mantenere così a lungo il primato in terra britannica: un risultato che nemmeno “Gangnam Style” di PSY riuscì a eguagliare nel suo periodo di massimo splendore, ormai tredici anni fa.

La cosa che sorprende è che la canzone è una produzione ombra, confezionata da un gruppo – le HUNTR/X – che di fatto non esiste nemmeno.

I social del Regno Unito sono tempestati di video e di meme di ragazzini e famiglie che cantano la canzone in modo assolutamente virale. E con quattro canzoni della colonna sonora del film in classifica la band che non esiste si trova al primo posto delle classifiche musicali.

HUNTR/X e Golden, un fenomeno assoluto

“Golden” è la più amata, in testa da tempo ed è innegabilmente la canzone dell’estate.

La storia delle HUNTR/X, che quando non stanno combattendo i demoni e salvando il mondo sono una sorta di Spice Girls alla coreana, sono il fenomeno del momento. Il tutto tenendo a bada i Saja Boys, una band di Demon Boy che è cerca di rapire i loro fan e rubare loro l’anima.

In realtà alle spalle del progetto c’è un autore K-Pop consolidato come Ejae: “Sono felice di ascoltare la mia canzone alla radio così spesso. È un brano molto fortunato, nato in pochi minuti da un motivetto che canticchiavo mentre stavo andando dal dentista. Ho fortemente voluto che fosse una canzone bi-lingue, che credo sia uno dei successi del brano. Il resto del brano è stato ispirato dalla protagonista, Rumi, da ciò che si sente e che rappresenta. È una ragazza seria, determinata, coraggiosa che ha leadership e non fa nulla per farlo pesare”.

Un successo che travalica lo schermo

Tratto dal film d’animazione Netflix KPop Demon Hunters, “Golden” ha conquistato pubblico e critica grazie al suo mix di pop internazionale e testo in doppia lingua, inglese e coreano tenendo a bada due uscite del nuovo album di Sabrina Carpenter, seconda e terza con Tears – dal nuovo album e Manchild, ex numero 1.

Secondo i dati ufficiali, la presenza di “Golden” ha trainato anche altri brani della colonna sonora di KPop Demon Hunters. I rivali “Soda Pop” e “Your Idol”, interpretati dai Saja Boys, stazionano rispettivamente al quinto e all’ottavo posto della classifica. A completare l’onda coreana ci sono TWICE, con due singoli in top 40, e BLACKPINK, reduce da un grande successo live a Wembley.