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KPop Demon Hunters, “Golden” domina le classifiche UK per la quinta settimana consecutiva

Il brano di HUNTR/X tratto dal film Netflix KPop Demon Hunters continua a brillare al numero uno nella classifica britannica e annuncia un’onda lunga anche in Italia

di Stefano Benzi
KPop Demon Hunters, “Golden” domina le classifiche UK per la quinta settimana consecutiva
7 Settembre 2025 21:30

Il fenomeno KPop Demon Hunters film in onda su Netflix che sta spopolando nel Regno Unito, non accenna a rallentare. Golden, brano di punta della produzione interpretato dai HUNTR/X, ha conquistato per la quinta settimana (non consecutiva) la vetta della Official Singles Chart nel Regno Unito.

HUNTR/X, il gruppo che non esiste e Golden

La canzone, è diventata la colonna sonora dell’estate e ha ormai superato i confini del film Netflix che l’ha lanciata, trasformandosi in un caso discografico a sé stante. Non è solo una hit, ma il primo brano K-pop a mantenere così a lungo il primato in terra britannica: un risultato che nemmeno “Gangnam Style” di PSY riuscì a eguagliare nel suo periodo di massimo splendore, ormai tredici anni fa.

La cosa che sorprende è che la canzone è una produzione ombra, confezionata da un gruppo – le HUNTR/X – che di fatto non esiste nemmeno.

I social del Regno Unito sono tempestati di video e di meme di ragazzini e famiglie che cantano la canzone in modo assolutamente virale. E con quattro canzoni della colonna sonora del film in classifica la band che non esiste si trova al primo posto delle classifiche musicali.

HUNTR/X e Golden, un fenomeno assoluto

“Golden” è la più amata, in testa da tempo ed è innegabilmente la canzone dell’estate.

La storia delle HUNTR/X, che quando non stanno combattendo i demoni e salvando il mondo sono una sorta di Spice Girls alla coreana, sono il fenomeno del momento. Il tutto tenendo a bada i Saja Boys, una band di Demon Boy che è cerca di rapire i loro fan e rubare loro l’anima.

In realtà alle spalle del progetto c’è un autore K-Pop consolidato come Ejae: “Sono felice di ascoltare la mia canzone alla radio così spesso. È un brano molto fortunato, nato in pochi minuti da un motivetto che canticchiavo mentre stavo andando dal dentista. Ho fortemente voluto che fosse una canzone bi-lingue, che credo sia uno dei successi del brano. Il resto del brano è stato ispirato dalla protagonista, Rumi, da ciò che si sente e che rappresenta. È una ragazza seria, determinata, coraggiosa che ha leadership e non fa nulla per farlo pesare”.

Un successo che travalica lo schermo

Tratto dal film d’animazione Netflix KPop Demon Hunters, “Golden” ha conquistato pubblico e critica grazie al suo mix di pop internazionale e testo in doppia lingua, inglese e coreano tenendo a bada due uscite del nuovo album di Sabrina Carpenter, seconda e terza con Tears – dal nuovo album e Manchild, ex numero 1.

Secondo i dati ufficiali, la presenza di “Golden” ha trainato anche altri brani della colonna sonora di KPop Demon Hunters. I rivali “Soda Pop” e “Your Idol”, interpretati dai Saja Boys, stazionano rispettivamente al quinto e all’ottavo posto della classifica. A completare l’onda coreana ci sono TWICE, con due singoli in top 40, e BLACKPINK, reduce da un grande successo live a Wembley.

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