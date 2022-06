I Korn si esibiranno stasera, 7 giugno 2022, in concerto al Fabrique di Milano e non più all’Ippodromo Snai a San Siro. La band protagonista della scena metal internazionale, famosa per aver rivoluzionato il panorama musicale nel 1994 con l’introduzione di un nuovo genere, il nu metal, tornerà in Italia dopo essersi esibita l’ultima volta nel 2017.

Originariamente formata nel 1993 da tre membri della band LAPD, l’attuale formazione dei Korn comprende i membri fondatori James “Munky” Shaffer (chitarra), Reginald “Fieldy” Arvizu (basso), Brian “Head” Welch (chitarra, cori) e Jonathan Davis (voce solista, cornamusa), con l’aggiunta di Ray Luzier (batteria) nel 2007, in sostituzione del primo batterista della band, David Silveria.

Il loro ultimo album è Requiem, 14esimo disco in studio, pubblicato il 4 febbraio 2022 e prodotto dalla band insieme a Chris Collier.

Korn, Milano, 7 giugno 2022, biglietti concerto

Cambio di location per i Korn, come possiamo leggere sul sito ufficiale del Fabrique di Milano:

Per motivazioni indipendenti dalla volontà della band, il concerto dei Korn previsto martedì 7 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, si sposta nella stessa data al Fabrique di Milano.

Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per lo show del 7 giugno nella nuova location:

·I possessori di biglietti Pit Gold potranno accedere in anticipo all’interno della venue, a partire dalle ore 18:30

·I possessori di biglietti Posto Unico potranno accedere alla venue a partire dalle ore 19:15

Ai possessori di biglietti Pit Gold sarà garantito l’accesso alla venue da un’entrata adiacente al palco, anche una volta finita la finestra di tempo dedicata all’early entry.

Il concerto è ufficialmente sold out.

Korn, Milano, 7 giugno 2022, scaletta concerto

Ecco, a seguire, la scaletta ufficiale del concerto al Fabrique di Milano:

Dead

Falling Away From Me

Got the Life

Here to Stay

Start the Healing

Cold

Shoots and Ladders

No One’s There

Y’All Want a Single

Insane

Worst Is on Its Way

Coming Undone

Freak on a Leash

It’s On! / Trash / Did My Time

Twist

A.D.I.D.A.S.

Drum Solo

Blind