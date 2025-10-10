Kodaline si sciolgono dopo oltre dieci anni: in arrivo il quinto e ultimo album

La band irlandese dei Kodaline, grande successo con “All I Want” e “High Hopes” annuncia lo scioglimento con un video: prima dell’addio, Kodaline entreranno in studio per registrare un quinto e ultimo disco.

Non un fulmine a ciel sereno ma quasi. Che ci fosse qualche elemento di tensione e di frattura all’interno dei Kodaline si sapeva. Ma che dall’oggi al domani potessero addirittura annunciare uno scioglimento è stato piuttosto spiazzante.

Kodaline, scioglimento (non) annunciato

La band ha deciso di comunicare lo scioglimento con un video sui propri canali social ufficiali. Tuttavia registrerà un quinto e ultimo album prima di congedarsi: “Sappiamo che può essere una sorpresa ed è agrodolce anche per noi – spiegano nel loro posto – anche perché quello che abbiamo condiviso con voi ci ha cambiato la vita per sempre. L’idea è comunque quella di chiudere in alto rientrando in studio un’ultima volta per consegnare l’ultimo capitolo della nostra storia”.

Dalle strade di Dublino alle classifiche

Nati in un quartiere popolare nella zona nord di Dublino nel 2005 come 21 Demands, Steve Garrigan, Mark Prendergast, Vincent May e Jason Boland hanno iniziato a suonare per strada proprio tra le vie della capitale irlandese. Vengono notati e invitati a suonare nei pub con sempre maggiore frequenza: fino a che un produttore non li mette sotto contratto e paga loro la prima registrazione professionale.

Il responso è eccellente. Nel 2007 il debutto in classifica con “Give Me a Minute” ancora come 21 Demands. Nel 2012 la svolta del nome: Kodaline. L’album d’esordio “In A Perfect World” (2013) vola al n.1 in Irlanda e al n.3 nel Regno Unito, mentre la band viene candidata a MTV Brand New 2013 ed entra nella shortlist di BBC Sound of 2013.

Seguono “Coming Up For Air” (2015) e “Politics Of Living” (2018), entrambi numeri uno in patria, e “One Day At A Time” (2020), che si ferma al n.2. In parallelo, una lunga scia di concerti e grandi palchi: dall’Other Stage di Glastonbury al festival di Reading & Leeds.

Le canzoni simbolo e un’estetica emotiva

Con hit come “All I Want” e “High Hopes”, i Kodaline hanno codificato un pop-rock lirico e cinematografico, spesso intrecciato a sync televisivi e colonne sonore, grazie a melodie ariose e ritornelli catartici.

Il loro marchio di fabbrica è rimasto la combinazione di piano, chitarre pulite e la timbrica inconfondibile di Steve Garrigan, capace di passare dall’intimismo alla spinta corale. Le loro canzoni, intime e ispirate ma anche molto ariose e di atmosfera finiscono su Grey’s Anatomy, The Royals, Vampire Diaries e in Colpa delle Stelle che dà alla loro All I Want una dimensione davvero mondiale.

Kodaline, cosa succede adesso

Nel messaggio di addio la band ringrazia i fan: “Saremo per sempre grati per il vostro amore e supporto”.

Non sono stati annunciati, al momento, eventuali concerti d’addio; il focus è sul disco finale, concepito come saluto definitivo. “Dall’esibirci per strada a Dublino al suonare in tutto il mondo, è stato un sogno, speriamo che la musica resti con voi a lungo dopo la nostra partenza”.