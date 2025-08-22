Il caso di Kneecap e Mo Chara: quando il rap incontra la politica

Mentre in Italia domina il dissing tra i rapper che si dividono in clan e rivalità feroci, spicca il caso dei Kneecap, gruppo rap altenativo irlandese il cui solista Mo Chara andrà a processo per presunto sostegno a Hezbollah e Hamas. In uno dei processi più discussi degli ultimi anni sono centinaia i fan che hanno deciso di difenderlo dando vita a numerose manifestazioni tra Belfast, Londra e Dublino.

Ieri, giovedì 21 agosto, Liam Óg Ó hAnnaidh, meglio conosciuto come Mo Chara, membro fondatore del trio rap irlandese Kneecap, si è presentato alla Westminster Magistrates’ Court di Londra. Ad attenderlo, centinaia di sostenitori che hanno trasformato l’ingresso in tribunale in un evento dal sapore quasi festivaliero tra cori, bandiere palestinesi e irlandesi, striscioni con scritto “Free Mo Chara”.

Una mobilitazione senza precedenti che dimostra quanto questo caso vada ben al di là delle aule giudiziarie, toccando corde politiche e culturali di enorme rilevanza soprattutto in questo periodo, con il conflitto che circonda la striscia di Gaza che continua a tenere banco.

Kneecap e Mo Chara, le accuse

L’accusa nei confronti di Mo Chara riguarda un episodio avvenuto nel novembre scorso, quando durante un concerto a Londra il cantante – con il volto coperto da un passamontagna – avrebbe mostrato una bandiera in sostegno di Hezbollah, organizzazione considerata terroristica dal governo britannico.

La difesa del cantante sostiene che si tratti di un processo politico, volto a mettere a tacere un artista che da sempre utilizza la musica come strumento di protesta e dialogo sociale.

Un processo dal forte peso politico

Mo Chara, 27 anni, non ha ancora espresso una dichiarazione di colpevolezza. Ma all’apertura della discussione in aula i suoi avvocati hanno contestato la regolarità con cui l’accusa è stata formalizzata, citando numerosi difetti procedurali.

La corte ha rinviato la decisione sul rinvio a giudizio al prossimo 26 settembre. Nel frattempo, il rapper rimane libero su cauzione, mentre la sua vicenda si intreccia con il più ampio dibattito sul conflitto israelo-palestinese e sul ruolo degli artisti nel prenderne posizione.

Kneecap, rap e proteste

Kneecap, del resto, non è nuovo alle polemiche e nemmeno a proteste clamorose finite in un’aula di tribunale. Il gruppo – un trio composto anche da Móglaí Bap e DJ Próvaí – ha costruito la propria fama mescolando rap e lingua irlandese, con testi provocatori e politicamente estremamente definiti e connotati.

Al Coachella 2025 durante il loro show, i Kneecap avevano sollevato cartelli sulla guerra a Gaza estremamente critici nei confronti di Israele e del governo di Benjamin Netanyahu. In passato la band aveva già contestato le decisioni del governo britannico di fiancheggiare Israele, vincendo perfino una causa contro il blocco di un finanziamento artistico deciso dall’ex ministra britannica della cultura Kemi Badenoch.

Kneecap, la musica come cassa di risonanza

L’affaire Mo Chara non può essere compreso senza tenere conto della storia di Kneecap: un collettivo che dal 2017 ha usato il rap come megafono delle tensioni irlandesi e internazionali. La loro ascesa ha persino ispirato un film biografico Michael Fassbender e premiato ai Bafta 2025.

Per i fan, attaccare Mo Chara significa mettere a tacere un movimento culturale che ha ridato voce alla tradizione militante irlandese attraverso linguaggi giovanili e globalizzati.

Kneecap, fan sulle barricate

Fuori dal tribunale, l’atmosfera era del tutto simile quella di un concerto: tamburi, cori e persino fumogeni hanno accompagnato l’ingresso del rapper, accolto come un simbolo di resistenza. Un’immagine che stride con l’accusa di sostegno al terrorismo e rafforza la narrativa del musicista perseguitato per le sue idee.

Tra dissing, politica e giustizia

Il caso Kneecap solleva domande cruciali sul rapporto tra arte, politica e giustizia. Fino a che punto un artista può spingersi nel suo attivismo senza incorrere in conseguenze legali? E quando un gesto simbolico – come l’esposizione di una bandiera – smette di essere espressione artistica e diventa reato?

Negli ultimi mesi, la scena rap internazionale si è rivelata un terreno fertile per battaglie politiche o quanto meno per vivaci discussioni diventati social, più che sociali. Dalle prese di posizione di Ghali in Italia sul conflitto in Medio Oriente, ai dissing tra Salmo, Fedez e Tony Effe, fino al caso di Mo Chara, la musica urbana continua a oscillare tra intrattenimento e impegno sociale. Con una differenza sostanziale: mentre in Italia lo scontro resta confinato a polemiche mediatiche, in Irlanda e nel Regno Unito può trasformarsi in un vero caso giudiziario.

Un simbolo oltre la musica

In attesa della decisione del tribunale, probabilmente destinata a essere ulteriormente rinviata rispetto alla prossima udienza di settembre, Mo Chara rimane libero, ma la sua figura è ormai diventata emblematica oltre che problematica. Per i fan e per una parte dell’opinione pubblica, il suo caso rappresenta il diritto di esprimersi liberamente; per i detrattori, l’esempio di come l’attivismo politico possa sfociare in pericolose vicinanze con realtà violente.