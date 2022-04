Ketama126: Armageddon è il nuovo album

A partire da venerdì 3 giugno, sarà disponibile Armageddon, il nuovo album di Ketama126, già anticipato dal singolo Ragazzi Fuori, pubblicato lo scorso 31 marzo.

Da oggi, Armageddon è disponibile in pre-order per quanto riguarda i formati fisici: CD, doppio LP, doppio LP colorato, doppio LP autografato, doppio LP colorato autografato.

Armageddon arriva a circa tre anni di distanza dal precedente Kety, pubblicato nell’ottobre 2019 e ripubblicato in versione Deluxe (Kety Reborn) nel 2020 con l’aggiunta di cinque brani. Kety è stato certificato Disco di Platino.

Ultimamente, Ketama126 ha collaborato con Fabri Fibra per il suo ultimo album Caos, sia come rapper (nel brano Pronti al Peggio) che come produttore (per il brano Noia).

Ketama126 – Ragazzi Fuori: ascolta la canzone

Ragazzi Fuori, prima anticipazione dell’album, è un pezzo autobiografico nel quale il rapper e producer romano racconta la propria storia personale e quella artistica, iniziata nel collettivo LoveGang126, citandone molti componenti come Franco126 e Pretty Solero.

Clicca qui per ascoltare il singolo.

Ragazzi Fuori: testo

Ah, nasco a Latina in Via del Lido

Forse pe’ ‘sto motivo il mare fa sentirmi vivo

Tre anni dopo mi so’ trasferito

Zona San Lorenzo, Parco Tiburtino

Ero solo un bambino e non ricordo un granché

Solo che stavamo stretti dentro un letto in tre,

Se ci ripenso, non era così male

Col vicino nascondino fra il portone e le scale,

Poco dopo un altro trasferimento

Venni a Trastevere e sembrava tutto meglio,

Sembrava tutto più bello, ma non era più bello

E l’ho imparato crescendo

Chi nascе e cresce qua qua ci muorе

Mia mamma mi diceva, non passare per le scale

Le stesse scale ci hanno visto diventare quel che siamo

Crescere, farci del male.

Sto coi miei ragazzi fuori (Ragazzi fuori)

Voglio i miei ragazzi fuori (Li voglio liberi)

Resto coi ragazzi fuori (Io resto qui)

Voglio i miei ragazzi fuori (Se ci cerchi, lo sai dove ci trovi).

Quattordici anni insieme a Sean, Gordo e Franco

Mi ricordo le risse con la comitiva a San Co’

Le prime canne in cortile oppure in bagno

Poi non ricordo un cazzo, infatti ‘sta parte la salto

Ah, finito scuola sono andato a Berlino

Pensavo di fare pizze, ma ho fatto lo spaccino,

Non dormivo sul divano del Drone

Sognavo di cantà ‘sta canzone

Le vere tragedie accadono in silenzio

E di solito sono annunciate da un telefono

Lo diceva Armando in un vecchio pezzo

È andata proprio così e io ancora non ci credo

Torno a Roma e mi si bevono, aspettavo Gianluchino

Se solo avessi visto da quel cazzo di spioncino

Prime volte che registro, non le prime che me spisto

Prime rote, prime volte che sto male, ma resisto

Primo disco con Sandrino, lo ringrazierò per sempre

L’ha fatto per me solamente e la mia gente

So che G ci guarda e veglia sulle nostre teste

Ragazzi fuori, Kety per sempre.

Sto coi miei ragazzi fuori (Ragazzi fuori)

Voglio i miei ragazzi fuori (Li voglio liberi)

Resto coi ragazzi fuori (Io resto qui)

Voglio i miei ragazzi fuori (Se ci cerchi, lo sai dove ci trovi).