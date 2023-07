Appuntamento nella magica cornica dell’Arena di Verona, lunedì 17 luglio 2023, per il concerto di Kendrick Lamar. Si tratta dell’unica tappa italiana del “Big Steppers Tour”, il sesto in assoluto, del rapper americano, a sostegno del suo quinto album in studio Mr. Morale & the Big Steppers (uscito nel 2022). Il tour è iniziato il 23 giugno 2022 a Milano e si concluderà il 5 novembre 2023 a San Paolo. È il primo tour di concerti da solista di Lamar dai tempi di The DAMN. Tournée (2017-18).

Il palco del live è tutto bianco è suddiviso in tre sezioni collegate da una passerella bianca, mentre presenta un sipario bianco drappeggiato sul palco principale e un ascensore a specchio sul palco inferiore. Narrato dall’attrice inglese Helen Mirren, il concept del tour segue il personaggio titolare dell’album, Mr. Morale, mentre viene guidato dal suo terapista per sfuggire alla sua zona di comfort.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto all’Arena di Verona e potete trovare tutte le informazioni sui biglietti disponibili.

Kendrick Lamar, Arena di Verona, 17 luglio 2023, la scaletta del concerto

Il concerto inizierà alle 21.

The Heart Part 5

N95

ELEMENT.

A.D.H.D

King Kunta

Worldwide Steppers

Nosetalgia (Pusha T cover)

Backseat Freestyle

Swimming Pools (Drank)

Never Catch Me (Flying Lotus song)

m.A.A.d city

LOYALTY.

DNA.

Rich Spirit

HUMBLE.

Sidewalks (The Weeknd cover)

Count Me Out

Money Trees

Bitch, Don’t Kill My Vibe

Die Hard

LOVE.

Alright

Savior

Kendrick Lamar, Arena di Verona, 17 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Kendrick Lamar all’Arena di Verona. Si parte da 184 euro per la Poltroncina Alta I Settore fino a 253 euro per la Poltronissima 1 Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Arena di Verona

Ecco, di seguito, come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto di Kendrick Lamar:

In autobus:

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno:

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.