Kendrick Lamar è salito sul palco per esibirsi durante lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl LIX domenica notte, ora italiana, mentre i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles si contendono il titolo sul campo da gioco. Ma il rapper vincitore del Grammy Award non è stato l’unico ad esibirsi domenica sera al Caesars Superdome di New Orleans.

Prima che le squadre scendessero in campo, il pubblico ha assistito anche alle performance di Jon Batiste, Trombone Shorty, Lauren Daigle e Ledisi

La decisione di puntare su Kendrick Lamar come star principale dell’halftime show risale a settembre dello scorso anno. Non è la prima volta che Lamar si esibisce sul palco durante lo spettacolo dell’intervallo. Già al Super Bowl 2022 aveva presenziato durante uno show corale a cui hanno partecipato anche artisti del calibro di Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem e 50 Cent.

All’inizio dello spettacolo è salito sul palco anche l’attore Samuel L. Jackson, vestito da Zio Sam.

Con SZA ha collaborato nei brani “30 for 30”, “luther”, “Gloria”, “All the Stars” e “Doves in the Wind”.

È apparso più volte durante l’esibizione di Lamar. Inoltre anche la stella del tennis Serena Williams è apparsa sul palco, ballando, e Mustard si è esibito con Lamar.

Durante la sua performance ha eseguito alcuni dei suoi più grandi e riconoscibili successi rap, tra cui “Not Like Us”, la traccia indirizzata a Drake. In totale, Lamar ha eseguito cinque canzoni da “GNX”, il suo ultimo disco uscito a novembre. A queste si sono aggiunte “HUMBLE. e “DNA”. dall’album “DAMN”, pubblicato nel 2017.

Come anticipato, la cantautrice SZA ha raggiunto Lamar sul palco a New Orleans anche per due dei brani su cui hanno collaborato: “luther” da “GNX” e “All the Stars” dalla colonna sonora di Black Panther del 2018.

Ecco l’elenco completo delle canzoni che Lamar ha eseguito durante lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl a New Orleans, in ordine:

#Canzone inedita

squabble up

HUMBLE.

DNA.

man at the garden

peekaboo

luther (with SZA)

All the Stars (with SZA)

Not Like Us

tv off

A seguire l’esibizione video completa di Kendrick Lamar al Super Bowl 2025.

Kendrick Lamar's Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025

THIS MAN KENDRICK LAMAR JUST SMILED IN THE CAMERA AFTER COOKING DRAKE LMFAOOOOOO#SuperBowl pic.twitter.com/O09jyWwh6l — FADE (@FadeAwayMedia) February 10, 2025