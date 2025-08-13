Katy Perry multata: riprese senza permesso in una riserva naturale di Ibiza

Altri problemi per Katy Perry che si trova al centro di una nuova polemica dopo che le autorità delle Baleari le hanno inflitto una multa per aver girato parte del videoclip del singolo Lifetimes all’interno del Parco Naturale di Ses Salines, tra Ibiza e Formentera, senza il necessario permesso.

La sanzione, poco più di 6mila euro, è stata già pagata dalla casa di produzione della cantante che ha ammesso le responsabilità e chiesto scusa alla collettività dell’isola.

Katy Perry multata per un video

L’episodio risale allo scorso anno. Le riprese, effettuate a luglio 2024, hanno avuto luogo in una zona di accesso vietato, la famosa duna di s’Espalmador, un isolotto ecologicamente prezioso e riconosciuto come parte integrante della riserva UNESCO che si estende su oltre 40mila acri di terra e mare.

Si tratta di un’area naturale estremamente importante, protetta da una legge speciale, un habitat fondamentale per numerose specie di uccelli migratori e tartarughe che qui depositano migliaia di uova. Le dune ospitano complessi sistemi considerati tra i meglio conservati dell’arcipelago.

Katy Perry e il video vietato

Le autorità locali, in seguito a un’indagine avviata subito dopo la diffusione del video, hanno confermato che non era stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione al Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Ambiente Naturale dell’amministrazione dell’arcipelago. L’accesso a queste aree protette è rigidamente regolamentato, proprio per evitare danni a un ecosistema fragile e di grande valore naturalistico.

Sebbene l’infrazione sia stata classificata come “grave”, non sono state rilevate conseguenze permanenti sull’ambiente. Questo ha evitato ulteriori sanzioni o procedimenti, ma ha comunque riacceso il dibattito sull’impatto delle produzioni audiovisive in aree di pregio naturalistico.

Un anno difficile per Katy Perry

La multa arriva in un momento complesso per la popstar californiana, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare risultati commerciali al di sotto delle aspettative sia in termini di vendite discografiche che di biglietti per i concerti. A giugno, inoltre, la Perry ha anche annunciato la fine della sua relazione, durata nove anni tra alti e bassi, con l’attore Orlando Bloom, con cui era sposata in seconde nozze da tempo e dal quale ha avuto una figlia di quattro anni, Daisy Dove.

Il volo contestato

Il 2025 ha visto Katy Perry al centro di altre polemiche, come quella seguita alla sua partecipazione alla missione suborbitale NS-31 di Blue Origin, un volo interamente al femminile pensato come simbolo di integrazione e intraprendenza. Ma molti dei suoi fan non hanno interpretato l’iniziativa così com’era stata presentata, e dunque come un traguardo significativo per le donne e il loro impegno nei viaggi nello spazio.

L’impresa ha sollevato dure critiche da parte di attivisti e colleghi del mondo dello spettacolo, ma anche da moltissimi fan che sui social hanno giudicata la missione di Katy Perry fuori luogo e ambientalmente incoerente in un periodo di emergenza climatica.

Le reazioni e il dibattito

La vicenda di Ibiza ha riacceso il dibattito sul rapporto tra celebrità e tutela ambientale. Le isole Baleari sono da tempo un set ambito per videoclip, film e spot pubblicitari, ma la loro fragilità ecologica richiede un bilanciamento tra promozione turistica e salvaguardia degli habitat. Gruppi ambientalisti temono che casi come questo possano minare il rispetto delle norme, soprattutto quando le sanzioni risultano modeste rispetto ai budget delle grandi produzioni.

Katy Perry, pur non rilasciando una dichiarazione ufficiale sull’episodio, ha rilasciato una brevissima nota in cui si è detta dispiaciuta: senza entrare nel dettaglio.