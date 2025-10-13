Dopo mesi di indiscrezioni, il weekend ha portato alcune foto che mostrano Katy Perry e l’ex premier canadese Justin Trudeau scambiarsi baci e abbracci sul ponte superiore della yacht Caravelle, al largo di Santa Barbara (fine settembre). Nessuna conferma ufficiale, ma gli scatti consolidano la narrativa.

Katy Perry e Justin Trudeau: baci in yacht e voci di relazione

È un momento di profonda evoluzione per Katy Perry, 40, anche da un punto di vista personale ed emotivo. La cantante di I Kissed a Girl ha pubblicato a settembre il suo settimo album, 143, e sta alternando date di un tour di grande successo a pause programmate.

Katy Perry e Justin Trudeau, è amore?

A luglio Katy Perry ha annunciato la fine del suo secondo matrimonio e la definitiva separazione dal marito Orlando Bloom – i due hanno una figlia, Daisy Dove, 5 anni. All’interno del disco, in modo non molto clamoroso e sfumato ci sono parecchi riferimenti agli alti e bassi della sua storia d’amore: il disco, che è andato piuttosto bene, ha spinto un tour da oltre 80 milioni di incassi.

Justin Trudeau, 53, si è dimesso da primo ministro a marzo e da parlamentare nelle elezioni successive. Un colpo di scena non da poco per quello che al momento è considerato uno dei politici più popolari della scena canadese. La separazione dalla moglie Sophie Grégoire risale al 2023 (tre figli).

Trudeau, grande appassionato di musica rock, è famoso anche per il suo stile piuttosto informale a cominciare da un vistoso tatuaggio Haida sul bicipite sinistro, che è dovuto alla sua tradizione familiare e ai suoi studi universitari.

Musica e politica

Il possibile amore tra Katy Perry e Trudeau è l’ennesima intersezione tra un’icona pop globale e un leader che ha definito l’immaginario liberal nel corso degli anni, nel recente passato e anche più indietro. Basti pensare alla vicenda Marilyn Monroe-Kennedy.

La potenza narrativa sta nel contrasto: Perry, star in fase di riallineamento personale e creativo, e Trudeau, politico post‑carica in ri‑definizione pubblica che fino a qualche mese fa diceva… “Dovrò pensare a trovarmi un lavoro… normale”

La non conferma da parte dei due alimenta ancora maggiore l’attenzione del pubblico: e i canadesi e statunitensi stanno dando estremo risalto a questa vicenda.

Katy Perry in Italia

Cresce intanto l’attesa per Katy Perry in Italia e per l’unica data del suo tour mondiale nel nostro paese, domenica 2 novembre alla Unipol Arena di Bologna. Al momento biglietti completamente esauriti.

La scaletta di Katy Perry

ARTIFICIAL

Chained to the Rhythm

Teary Eyes

Dark Horse

WOMAN’S WORLD

California Gurls

Teenage Dream

Hot n Cold / Last Friday Night (T.G.I.F.)

Peacock

I Kissed a Girl

NIRVANA

CRUSH

I’M HIS, HE’S MINE

Wide Awake

Harleys in Hawaii

Bon appétit

Roulette

Legendary Lovers

Unconditionally

Swish Swish

ALL THE LOVE

E.T.

Part of Me

Rise

Roar

Daisies

LIFETIMES

Firework

Le date del tour di Katy Perry

13 ottobre 2025 – Londra, Regno Unito – The O2 Arena

14 ottobre 2025 – Londra, Regno Unito – The O2 Arena

16 ottobre 2025 – Anversa, Belgio – Sportpaleis

17 ottobre 2025 – Hannover, Germania – ZAG-Arena

19 ottobre 2025 – Copenaghen, Danimarca – Royal Arena

21 ottobre 2025 – Berlino, Germania – Uber Arena

23 ottobre 2025 – Colonia, Germania – Lanxess Arena

24 ottobre 2025 – Parigi, Francia – Accor Arena

27 ottobre 2025 – Budapest, Ungheria – MVM Dome

28 ottobre 2025 – Cracovia, Polonia – Tauron Arena

30 ottobre 2025 – Praga, Repubblica Ceca – O2 Arena

31 ottobre 2025 – Monaco di Baviera, Germania – Olympiahalle

2 novembre 2025 – Bologna, Italia – Unipol Arena

4 novembre 2025 – Parigi, Francia – Accor Arena

5 novembre 2025 – Parigi, Francia – Accor Arena

7 novembre 2025 – Décines-Charpieu, Francia – LDLC Arena

9 novembre 2025 – Barcellona, Spagna – Palau Sant Jordi

11 novembre 2025 – Madrid, Spagna – Movistar Arena

21 novembre 2025 – Hangzhou, Cina – Hangzhou Olympic Expo Center

22 novembre 2025 – Hangzhou, Cina – Hangzhou Olympic Expo Center

24 novembre 2025 – Shanghai, Cina – Mercedes-Benz Arena

25 novembre 2025– Shanghai, Cina – Mercedes-Benz Arena

26 novembre 2025– Shanghai, Cina – Mercedes-Benz Arena

29 novembre 2025 – Haikou, Cina – Wuyuan River Stadium

3 dicembre 2025 – Saitama, Giappone – Saitama Super Arena

7 dicembre 2025 – Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti – Etihad Park