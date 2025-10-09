Justin Bieber spunta in un pub e gira un video a sorpresa: e la serata normale diventa virale

Justin Bieber entra a sorpresa all’Abandon Ship di Dundee, in Scozia, accende luci e casse e gira un video di Bad Honey: milioni di view in poche ore. Selfie, chiacchiere col personale e weekend tra St Andrews e Gleneagles.

Una normale serata di sabato in un pub di Dundee, in Scozia, si è trasformata in un momento da raccontare ai nipoti: incuriosito da un messaggio di una fan, Justin Bieber è entrato, ha montato luci e casse e ha girato un video lampo di “Bad Honey”, uno dei singoli del suo ultimo album Swag II, e in poche ore le visualizzazioni sono volate a milioni.

Justin Bieber, colpo di scena al pub

Di passaggio in Scozia, ufficialmente per qualche giorno libero e un paio di allenamenti sul campo di golf, la popstar canadese ha completamente sconvolto la tranquillità della cittadina con un colpo di scena senza precedenti.

Alle 21.30 circa, mentre all’interno del pub Abandon Ship la gente beveva divertendosi tra una partita a freccette e due canzoni al karaoke, Justin Bieber è arrivato all’improvviso accompagnato da una piccola troupe. Al direttore del locale Rae Wright ha chiesto se ci fosse un’attrezzatura da DJ. In poco meno di dieci minuti ha attaccato le casse, suonato il suo singolo mentre due operatori riprendevano tutto in presa diretta.

“Corri, c’è Bieber!”

In pochi minuti la voce si è sparsa e il locale si è affollato di fan. Tra questi Rachel Knight, Belieber dall’età di dodici anni, oggi sposata e madre di una bimba: “Quando me l’hanno detto non potevo crederci. Ero in pigiama e sono corsa al locale con la mia cuginetta. Ho coronato uno dei sogni della mia vita” ha detto la donna, che aveva assistito agli storici concerti della popstar a Glasgow più volte.

Un video improvvisato che diventa virale

Il cantante canadese ha pubblicato sui propri canali un montaggio essenziale, presentato con la caption “Bad Honey video for your headtops”. Il risultato è stato di quasi 5 milioni di visualizzazioni in un lampo e numerose clip dio clienti che sorseggiano una pinta con lui rimbalzate sui social. Anche il pub ha rilanciato la clip: “Godetevi Justin Bieber che registra un nuovo video di Bad Honey live qui, all’Abandon Ship di Dundee”.

Tra chiacchiere al bancone e weekend scozzese

Bieber si è intrattenuto nel locale per un paio di ore: nessuna mania da star. Ha parlato con lo staff amichevolmente si è prestato per numerose foto e quando la sua troupe era pronta, ha lasciato il locale salutando. Il suo weekend scozzese è proseguito tra St Andrews e Gleneagles, prima ospite di una partita di calcio del campionato scozzese e poi del green del locale golf club.

Il suo disco Swag II intanto, pubblicato senza alcuna promozione due settimane fa, sta andando molto bene con il singolo Daisies al quinto posto assoluto della chart americana.