Justin Bieber sorprende con “Swag II”: il nuovo album tra collaborazioni e sperimentazioni

Justin Bieber non smette di stupire il suo pubblico. Dopo aver pubblicato a luglio l’album Swag, il cantante canadese ha annunciato a sorpresa il sequel, Swag II, uscito ieri quasi senza alcuna promozione.

Justin Bieber, annuncio inattesa

La notizia della pubblicazione del nuovo album è trapelata appena un giorno prima della release ufficiale e ha colto i fan di sorpresa, creando un’attesa febbrile sui social. A confermarla erano stati alcuni indizi disseminati per Londra, tra cui un cartellone pubblicitario dal colore acceso che riportava soltanto il titolo del nuovo lavoro.

L’album, composto da ben 23 tracce, vede Justin Bieber non solo come interprete ma anche come produttore e autore, affiancato da nomi di spicco della scena musicale internazionale. Tra questi spiccano Dijon, Mk.gee, Carter Lang e Dylan Wiggins, oltre alle collaborazioni già in atto e ormai consolidate con Eddie Benjamin e Camper.

Justin Bieber, ospiti di lusso

Uno degli elementi più discussi di Swag II è la lista di ospiti presenti. Dopo aver coinvolto artisti come 2 Chainz, Gunna e Sexyy Red nel primo capitolo, questa volta Bieber ha deciso di ampliare ulteriormente i confini sonori. Il disco include featuring con Lil B, Tems, Bakar, Hurricane Chris ed Eddie Benjamin, a conferma della sua volontà di unire mondi musicali diversi e generazioni artistiche lontane.

La varietà di collaborazioni restituisce un progetto eclettico, che spazia dal pop all’R&B, fino a contaminazioni urban e sperimentazioni elettroniche. Bieber sembra voler dimostrare di non essere più soltanto una popstar da classifica, ma un artista capace di muoversi con disinvoltura in territori creativi sempre nuovi.

La continuità con Swag

Se Swag aveva sorpreso per la sua immediatezza e per il successo ottenuto con il singolo Daisies – capace di raggiungere la vetta della classifica britannica e di regalare a Bieber l’ottavo numero uno in carriera quindici anni dopo il suo esordio con My World 2.0– Swag II rappresenta una naturale evoluzione.

L’artista canadese sembra aver trovato in questo progetto un vero e proprio laboratorio sonoro, in cui sperimentare con melodie e beat innovativi, senza mai rinunciare a quell’orecchiabilità che da sempre caratterizza la sua musica.

Il successo di Swag ha avuto un peso specifico anche a livello simbolico: con Daisies Bieber – 31 anni – ha eguagliato mostri sacri come Oasis e Rolling Stones per numero di singoli al primo posto nella Official UK Chart. E Swag II punta a consolidare questa scia positiva.

Un nuovo capitolo nella carriera di Justin Bieber

Con Swag II, Justin Bieber si conferma uno degli artisti più prolifici e imprevedibili della scena internazionale. Pubblicare due album a così breve distanza – con appena due mesi di differenza – è una scelta rara nel panorama attuale, dominato da strategie di marketing che puntano a massimizzare la durata di un singolo progetto. Bieber, invece, sceglie la via opposta: offrire al pubblico nuova musica in tempi rapidissimi, mantenendo alta l’attenzione e ribadendo il suo ruolo di protagonista.

Se Swag rappresentava un manifesto estivo, Swag II appare come il suo contraltare più maturo e complesso, un lavoro che esplora il lato notturno e introspettivo dell’artista, pur senza perdere la capacità di parlare a un pubblico vastissimo. Un nuovo tassello in una carriera che, a oltre quindici anni dal debutto, continua a reinventarsi senza sosta.con