Junior Cally, Un Passo Prima: l’album non verrà pubblicato

Una decisione “alla Kanye West” per Junior Cally che ha deciso, clamorosamente, di non pubblicare il nuovo album, Un Passo Prima, lanciato dal singolo e dal controverso video di Come Monet, di cui la pubblicazione era prevista per il prossimo 10 settembre.

Circa una settimana fa, il rapper romano aveva annunciato l’imminente pubblicazione della tracklist e anche una sorpresa per chi avesse acquistato l’album.

Nel post pubblicato oggi su Instagram, invece, il colpo di scena: Un Passo Prima non verrà pubblicato.

I motivi sono seri e riguardano lo stato di salute di Junior Cally che, recentemente, si era preso un periodo di pausa per curare le proprie dipendenze, dall’alcol e dal sesso (il rapper è anche affetto da disturbo ossessivo-compulsivo):

Ho lottato e sto lottando così tanto per me stesso, per stare bene, che non voglio e non posso rovinare tutto ora. Sto provando a non autosabotarmi come al solito.

Senza troppi giri di parole: questo disco non uscirà.

Non so se è mai successo che un disco già pronto, già stampato e con le copie già autografate poi non esca. Mi pare un po’ di mollare la mia sposa sull’altare, ma non posso fare altrimenti.

La mia priorità, ora, è stare bene.