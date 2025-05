“Jukebox – La notte delle hit”: Antonella Clerici pronta a far ballare l’Italia

“Jukebox – La notte delle hit”, è l’evento musicale dedicato alla storia della musica italiana che attraversa i decenni dai ’70 ai 2000. Un live che sarà celebrato il prossimo 12 e 13 settembre 2025 all’Inalpi Arena di Torino. La manifestazione celebra la musica e i grandi artisti che l’hanno caratterizzata nei 4 decenni citati: una grande festa che farà ballare tutta l’Italia e che si annuncia un successo live, ma anche televisivo. I biglietti per partecipare alle due serate sono già in vendita e a quanto pare stanno riscuotendo diversi consensi.

Alla guida delle due serate ci sarà un’icona della tv, che dopo la recente co-conduzione di Sanremo torna su un palco tutto musicale: Antonella Clerici è pronta per far vivere al pubblico un concerto spettacolare, ricco di ospiti prestigiosi che riporteranno in auge pezzi che hanno segnato la musica italiana e che oggi sono considerati degli evergreen. Sul palco dell’arena di Torino si esibiranno gli autori originali dei brani scelti e questo renderà l’evento ancora più interessante.

Sono già stati resi noti i nomi di alcuni vip invitati: i Nomadi si esibiranno in un momento cool decisamente emozionate. La loro “Io Vagabondo” farà cantare tutto lo stadio e anche il pubblico a casa. Ci saranno anche gli Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, con Greg Moore come special guest, che si esibiranno nell’iconica “September”. E ancora Gipsy Kings by Diego Baliardo che entusiasmeranno il pubblico con il loro flamenco pop, grazie a successi come “Bamboléo”, “Volare” e “Djobi Djoba”. Voce degli anni ottanta Michael Sembello, che rievocherà con Maniac il trend Flashdance.

Jukebox – La notte delle hit, gli ospiti italiani

Le due serate evento della “Jukebox – La notte delle hit” non lasceranno indifferenti il pubblico. Antonella Clerici sarà una perfetta padrona di casa anche se in un ruolo diverso rispetto a come i telespettatori sono soliti seguirla. I due live prevedono anche la presenza di voci italiane che hanno fatto la storia della musica. E’ stata annunciata la presenza di Rettore che canterà “Kobra”. Attesissimi anche I Gemelli Diversi, star della musica pop-rap dei primi anni 2000.

Brani come “Mary” e “Un attimo ancora” infiammeranno l’arena torinese e sicuramente saranno cantate all’unisono dai presenti. Nelle prossime settimane saranno annunciati gli altri artisti presenti che sono pronti a partecipare ad una festa corale che mira a riportare la musica al centro della scena. L’A1 Pictures, che ha prodotto le due serate, desidera celebrare tutte quelle hit che hanno unito e emozionato: “Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni”.

Dove comprare i biglietti per i live della Jukebox – La notte delle hit

I biglietti per partecipare alla “Jukebox – La notte delle hit” sono già in vendita su Ticketone e nei vari punti autorizzati. I prezzi variano da 48,50 per gli anelli laterali fino alle 79.00 euro per la platea. Sarà sicuramente un evento speciale a cui vale la pena partecipare. La mole degli ospiti presenti e la conduzione di Antonella Clerici daranno alla manifestazione quel quid in più da non perdere.

La conduttrice è entusiasta della manifestazione e ha condiviso alcuni dettagli dell’evento sul suo profilo social. Per il momento non è stato rivelato se la “Jukebox – La notte delle hit” andrà in onda in diretta o se in un momento successo. Tuttavia è già considerato uno dei programmi live maggiormente accreditati della prossima stagione tv della Rai.