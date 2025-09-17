Judas Priest, in arrivo il duetto “War Pigs” con Ozzy Osbourne

Nuova veste War Pigs, uno dei superclassici del repertorio dei Black Sabbath che a breve dovrebbe essere pubblicato in una versione del tutto inedita.

Judas Priest e Ozzy insieme

A confermarlo è stato il cantante e frontman dei Judas Priest Rob Halford che ha raccontato di aver inciso un vero duetto con Ozzy sulle note del classico. Si tratterebbe anche di una delle ultimissime registrazioni del cantante prima del suo addio alle scene e del suo decesso, avvenuto poche settimane fa. “Ozzy canta una linea, poi ne canto una io. È stata una cosa tanto semplice quanto efficace. La versione che abbiamo creato è una bomba, davvero un kolossal…” dice Halford.

Ozzy, con i Judas Priest su War Pigs

L’idea di una versione in comune sarebbe nata da Sharon Osbourne, la vedova di Ozzy, colpita dalle versioni del brano già proposte dai Judas Priest che hanno sempre fatto di questo classico uno dei cavalli di battaglia dei loro live.

Non c’è ancora una data ufficiale, ma Halford ha chiarito che l’OK c’è ed è definitivo. Doveva arrivare dagli altri Black Sabbath che hanno confermato il nulla osta: si stanno dunque finalizzando autorizzazioni e dettagli tecnici per la pubblicazione come versione “ufficiale” dei Judas Priest con la voce di Osbourne.

War Pigs, brano immortale

Pubblicata nel 1970 su Paranoid, “War Pigs” è il manifesto anti-guerra dei Black Sabbath: riff monolitico, invettiva contro i “maiali della guerra” – ovviamente si riferiva ai politici dell’epoca in particolare a Nixon – ritmica marziale. È uno dei brani più reinterpretati del catalogo dei Sabbath e incarna l’archetipo del metal politico e apocalittico. Un duetto Halford-Osbourne su questo pezzo ha un peso simbolico enorme.

A inizio luglio, complici impegni che avevano impedito ai Priest di partecipare all’evento che di fatto ha chiuso la storia dei Black Sabbath con il live di Birmingham, la band ha pubblicato una propria cover di “War Pigs”: un modo per salutare Ozzy e il gruppo che aveva scritto il brano. Dopo la morte di Osbourne il 22 luglio 2025, Halford ha raccontato il suo lutto… “L’ho vissuto da solo, isolandomi e piangendo come un bambino per ore, perché sapevamo, eravamo pronti, ma nessuno lo aveva voluto accettare…”