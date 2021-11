Jovanotti ha annunciato il Jova Beach Party 2022:

Con Jova Beach Party nel 2019 abbiamo inaugurato qualcosa, giusto in tempo per poi doverci chiudere forzatamente come tutti. La chiusura mi ha dato tempo per girarmi tra le mani questa cosa che avevamo fatto e che aveva preso forma mentre andava in scena. Guardando le immagini del 2019 e ripercorrendo l’avventura nella mia memoria sentivo che si trattava di un inizio di qualcosa.

Jova Beach Party 2022, anticipazioni e info

I dettagli del tour 2022 sono stati anticipati in conferenza stampa. Il debutto è fissato a Lignano Sabbiadoro il prossimo 2 luglio e sarà poi in 12 spiagge popolari italiane, un prato di montagna, un ippodromo e un aeroporto.

Viene annunciato come l’happening più innovativo, è un’esperienza unica e totale ed è Lorenzo Jovanotti che finalmente invita tutti a tornare in pista. Prodotto e organizzato da Trident Music, il JOVA BEACH PARTY vuole essere un concept unico in grado di lasciare il

segno anche nelle prossime tappe annunciate.

Attenzione, inoltre. Perché ogni data sarà diversa dall’altra, con ospiti che saranno chiamati ad intrattenere il pubblico presente, dj performer e artisti nazionali e internazionali:

Jova Beach Party è una roba da matti, e infatti chi ci viene impazzisce e chi non c’è non lo saprà mai. Chi non c’è potrà immaginarlo, criticarlo, snobbarlo, ma non saprà mai che botta è, che esperienza pazzesca. La spiaggia è la linea di frontiera più significativa che esiste, e portare lì la festa per me è l’impresa più bella e difficile, la più entusiasmante. Su una spiaggia 3000 anni fa è iniziata la letteratura quando i capitoli si chiamavano “canti”. Su una spiaggia è iniziata la vita terrestre, la fanta sia, la voglia di partire”

Jova Beach Party 2022, 3 palchi per il pubblico

Tra le anticipazioni date, ci saranno ben 3 palchi per il pubblico:

SBAM STAGE è il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte.

Il KONTIKI STAGE al centro della spiaggia, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine,

dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal mediterraneo.

Il MAIN STAGE è il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live e DJ set ogni volta diverso.

Jovanotti, Jova Beach Party 2022, Info biglietti

I biglietti per il Jova Beach Party 2022 sono in prevendita sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. Al momento, la tappa di Albenga è al momento in TBC, in quanto sono ancora in corso di definizione alcuni particolari tecnici.

2– 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8-9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23-24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30– 31 LUGLIO 2022 –BARLETTA Lungomare Mennea

5-6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12–13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19–20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26–27 AGOSTO 2022– CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2–3 SETTEMBRE 2022– VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO -MILANO Aeroporto