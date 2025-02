Manca meno di un mese al ritorno live di Lorenzo nei Palazzi dello Sport. Una notizia che ha fin da subito scatenato l’entusiasmo del pubblico per un tour tanto atteso che ha già collezionato 26 sold-out in calendario. E Jovanotti annuncia ancora nuovi appuntamenti: alle dieci date già annunciate si aggiungono oggi gli ultimi due appuntamenti per il grande pubblico milanese all’Unipol Forum il 12 e 13 maggio.

Con i PalaJova, Lorenzo ci guida in una nuova dimensione che va ben oltre il tradizionale concerto, sebbene la radice di questo show sia “tradizionale”. Le parole chiave nella progettazione sono state motown e street band, Prince and the revolution, romanticismo psichedelico. Non si tratta solo di musica, ma di un viaggio multisensoriale, una grande festa che unisce energia, emozioni e condivisione. La progettazione dello spettacolo ha richiesto mesi e impegno collettivo per realizzare qualcosa di indimenticabile per il pubblico e m ai visto prima.

Come saranno in concerti di Jovanotti nel 2025

La magia inizia già al momento dell’ingresso: i palazzetti si trasformeranno in spazi unici, pensati per riflettere la visione che ha saputo rivoluzionare il mondo dei concerti. Colori, simboli e dettagli che raccontano il suo universo accoglieranno il pubblico, creando un’atmosfera che è già di per sé un’esperienza. Ogni show sarà un incontro tra creatività e innovazione, dove la tecnologia non è solo un supporto, ma amplifica le emozioni, rendendo ogni attimo irripetibile. Dopo aver trasformato gli show negli stadi ed entusiasmato il pubblico nelle spiagge, Jovanotti porta i suoi live a un livello nuovo, creando uno spazio dove l’energia e la condivisione autentica diventano il cuore di tutto. Come sempre, Lorenzo ci invita a non smettere di ballare, a vivere con intensità e a lasciarci travolgere dalla gioia, regalando a ogni spettacolo un’esperienza senza paragoni.

“Il concept dello spettacolo parte dall’idea di “fioritura”, e nasce da alcune esperienze che ho vissuto mentre pensavo al mio ritorno in scena. Tra tutte mi piace pensare ad una parola scritta da Etty Hillesum in una pagina dei suoi diari nei giorni più tragici della sua breve esistenza. Questa parola ha continuato per giorni a risuonare in me: “FIORIRE!”

Sul palco con Jovanotti una band straordinaria: Saturnino a fianco di Lorenzo al basso da trentacinque anni, Adriano Viterbini alla chitarra, Christian Rigano alle tastiere elettroniche, Franco Santarnecchi alle tastiere analogiche, Carmine Landolfi alla batteria, Moris Pradella alla seconda chitarra e ai cori con Micol Touadi e Jennifer Vargas, Leo di Angilla e KalifaKone alla sezione ritmica e alla sezione fiati – creata da Gianluca Petrella – Camilla Rolando alla tromba e Sophia Tomelleri al sax.

Ecco le parole di Jovanotti nel parlare del tour:

Abbiamo finalmente ‘battezzato’ la scenotecnica che trasformerà i palasport dove saremo insieme per i #PalaJova. In sette anni saranno cambiate molte cose ma la voglia di realizzare spettacoli pazzeschi, divertenti, innovativi, avventurosi, emozionanti e unici è sempre lei anzi è ancora più forte in me. Il progetto che fino a poco fa era solo un rendering in uno schermo sta prendendo forma e sono contentissimo. Vi porto via con me, davvero, in un viaggione tutte le sere in cui ci vedremo. Cominciamo a contare le ore. Ci si vede in giro da marzo.

Le opening act saranno affidate ad Axell e Nicol.

Biglietti per Jovanotti in tour 2025, PalaJova

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. A Pesaro, Roma e Milano non verranno aggiunti ulteriori appuntamenti.

Vitrifrigo Arena (Pesaro): 4 marzo, 5 marzo e 7 marzo 2025;

Unipol Forum (Milano): 11 marzo, 12 marzo, 14 marzo, 15 marzo, 17 marzo, 18 marzo, 5 maggio e 6 maggio 2025;

Nelson Mandela Forum (Firenze): 22 marzo, 23 marzo, 25 marzo, 26 marzo, 28 marzo e 29 marzo 2025;

Unipol Arena (Bologna): 3 aprile, 5 aprile e 6 aprile 2025;

Inalpi Arena (Torino): 9 aprile, 10 aprile, 12 aprile, 13 aprile 2025;

Palazzo dello Sport (Roma): 22 aprile, 23 aprile, 25 aprile, 26 aprile, 28 aprile e 29 aprile 2025;

Arena di Verona (Verona): 15 maggio, 16 maggio, 18 maggio e 19 maggio 2025.