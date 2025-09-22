Jovanotti e Tiziano Ferro, sorpresa di nozze a Cortona: alle nozze di Emiliano Segatori scatta il duetto

Cerimonia civile con fascia tricolore per Jovanotti e mini-concerto con Tiziano Ferro al ricevimento: da “Ragazzo fortunato” a “Sere nere” con decine di video che impazzano sui social. Festa social per Emiliano Segatori e Marina nello scenario de Il Falconiere.

Un matrimonio trasformato in evento pop. Ieri a Cortona Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti ha officiato con rito civile – con tanto di fascia tricolore e completo bianco – le nozze dell’amico e collaboratore storico Emiliano Segatori e della compagna Marina.

Il legame artistico e umano tra Lorenzo ed Emiliano è di lunga data: segatori è il suo assistente personale. In passato ha lavorato con diversi altri artisti ed è persona molto nota nell’ambiente.

Il ricevimento diventa concerto: Jovanotti duetta con Tiziano Ferro

Prima delle nozze un dj set, poi la parte più seria – nemmeno troppo per la verità – e infine il party nello splendido contesto de Il Falconiere, quotatissimo resort a poca distanza da casa Cherubini che di Cortona non è solo residente ma anche cittadino onorario.

Microfono alla mano, Jovanotti e Tiziano Ferro, anche lui ospite delle nozze insieme diversi altri musicisti tra i quali anche Saturnino, storico bassista di Lorenzo che ha iniziato la festa con un djset, hanno improvvisato un set condiviso ripercorrendo alcuni dei rispettivi classici. “Penso positivo” e “Ragazzo fortunato” per Lorenzo, “Xdono” e “Sere nere” per Tiziano, fino a omaggi che hanno convolto anche Raf, altro artista con cui lo sposo aveva collaborato.

Gli ospiti si sono scatenati ma hanno anche filmato tutto e nel giro di poche ore i video – pubblicati dai presenti, dal locale e rilanciati da numerosi siti – hanno inondato Instagram e TikTok trasformando la festa in un piccolo fenomeno social.

La coppia artistica: precedenti e traiettorie

In bella evidenza Jovanotti con un completo americano tutto bianco con tanto di cappello a tesa larga. Più formale Tiziano Ferro, in elegantissimo completo scuro. I due artisti sono amici da anni e in diverse occasioni hanno condiviso palco e studio: nel 2020 Tiziano aveva ospitato Jovanotti in “Balla per me”, estratto dall’album “Accetto miracoli”.

Spesso Jovanotti aveva definito Ferro la miglior voce italiana. E mentre Jovanotti ha da poco concluso una lunghissima tournée di enorme successo seguita al drammatico incidente che lo ha visto protagonista due anni fa, Tiziano Ferro si appresta a pubblicare nuova musica, con una nuova distribuzione, annunciando un tour negli stadi per la prossima estate.