Seconda e ultima tappa del Jova Beach Party a Lido di Fermo, sabato 6 agosto 2022, con una festa musicale in spiaggia che inizia alle 15 e vedrà il concerto di Jovanotti dalle 20.30 circa. A seguire potete leggere tutte le informazioni, dalle informazioni sui biglietti disponibili alle anticipazioni della scaletta.

Jova Beach Party, le polemiche ambientaliste la replica di Jovanotti

Nei giorni scorsi erano nate polemiche da parte degli ambientalisti che hanno tuonato sul live evento:

“Le ruspe sono di nuove entrate sulla spiaggia di Casabianca, distruggendo tutto il lavoro di restauro ambientale avviato, confermando che il Jova Beach è più importante della tutela e valorizzazione naturalistica”.

Le parole di Luigi Silenzi, coordinatore del Comitato Tag Costa Mare, hanno poi preso a riferimento il concerto avvenuto nel 2019:

“Le ruspe entrarono sulla spiaggia di Casabianca ‘Area di tutela del Fratino’ dove era vietato per ordinanza dello stesso sindaco anche il calpestio della zona. Tutta la vegetazione dunale venne completamente distrutta per il giorno del concerto, quando più di 30mila persone si sono accalcate nella stessa area dove fino a qualche giorno prima era interdetto l’accesso. A seguire – ha proseguito – nel 2020 il comune resosi conto di quanto accaduto, aveva affidato ad un botanico l’incarico di avviare un restauro ambientale e ricreare l’ecosistema originario con la traslocazione di piante, talee e semi, svolto attraverso un iter autorizzativo della Regione Marche. Nel 2021 si è avviata l’opera di restauro ambientale e quest’anno si erano iniziati a vedere i risultati. Oggi la scelta ‘criminale’ di distruggere nuovamente l’area con le ruspe”

Nelle scorse ore, a prendere la parola, via Instagram, è stato Jovanotti:

“Il Jova Beach Party è un lavoro fatto bene, che tiene conto dell’ambiente, se pensate non sia fatto bene venite a verificare, non sparate fuffa (…) Il mio pubblico è fantastico, è gente con una coscienza alta rispetto all’ambiente, se viene qui è perché si vuol divertire e sa come farlo (…) Sia chiaro a tutti: il Jova Beach non mette in pericolo nessun ecosistema, anzi ripuliamo le spiagge e le portiamo ad un livello migliore di come le abbiamo trovate”

Jovanotti, Lido di Fermo, 6 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora acquistabili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Jovanotti a Lido di Fermo, sul Lungomare Fermano. Si parte dai 65 euro del posto unico, passando ai 99 euro della zona PIT (con libero accesso all’area sotto il palco) fino ai 345 euro della Terrazza Intel che, come riportato da Ticketone, include i seguenti servizi e vantaggi:

• Un accesso ad una postazione esclusiva e sopraelevata, posizionata nelle vicinanze del Main Stage con vista privilegiata e libero accesso al PIT e a tutta l’area;

• Un (1) pass nominativo personalizzato;

• Due (2) free drink in terrazza;

• Servizio di accoglienza dedicato con possibilità di contattare telefonicamente l’incaricato in caso di necessità;

• Un (1) posto AUTO riservato all’interno del parcheggio più vicino alla location dell’evento esclusivamente acquistando INTERO – PASS AUTO (acquisto minimo 4 BIGLIETTI per ciascun cliente) e inviando la richiesta a [email protected]

• Un (1) posto MOTO con servizio deposito caschi gratuito riservato all’interno del parcheggio più vicino alla location dell’evento esclusivamente acquistando INTERO – PASS MOTO (acquisto minimo 2 BIGLIETTI per ciascun cliente) e inviando la richiesta a [email protected]

Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Jovanotti, Lido di Fermo, 6 agosto 2022, Scaletta concerto

Tutte le date del Jova Beach Party non hanno una scaletta definita, come voluto in prima persona da Jovanotti. L’imprevedibilità e il voler rendere “unica” ogni tappa, permette al cantante di variare l’ordine dei brani anche per la presenza di ospiti che saliranno -a sorpresa- sul palco, insieme all’artista. Nelle settimane scorse, ospiti del Jova Beach Party, sono stati Renato Zero, Gianni Morandi, Tananai e Giuliano Sangiorgi.

A seguire, però, potete trovare la scaletta con i pezzi interpretati dal cantante durante le date del tour (sebbene non in ordine di esecuzione):

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te